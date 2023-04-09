Deprem sonrası DASK ve kasko yaptıranların sayısında artış yaşanıyor

6 Şubat’ta 2. depremin ardından 6 ayda kestikleri sigorta poliçesini 1 günde kestiklerini dile getiren Halil İbrahim Gökoğlan, “6 Şubat’ta öğleden sonraki depremin ardından 6 ayda keseceğimiz poliçeyi biz 1 günde kestik. Yani vatandaşlarımız sürekli arayıp, ’Aman en iyisini yapalım, aman en güzeli olsun’ dediler. Bir şey başımıza geldiği zaman anlıyoruz bunu. Vatandaşlarımız deprem poliçesini yaptırmakla kalmayıp yangın poliçesini de yaptırıyor. Yani ev kaskosunu da yaptırıyorlar. 140 metrekarelik bir dairenin poliçe primi 140 TL’dir. Ama buna karşılık 140 TL ödediğimiz bir poliçeden 422 bin TL olarak ödeme alabiliyoruz. Gerçekten bu alınan rakam yüksek bir rakam. Aslında 140 TL’ye karşılık alınan bu rakam gerçekten çok güzel bir şey. Doğal Afet Sigortalar Kurumu tarafından ödenmektedir” diye konuştu.

Araç kaskolarında bile artış yaşanıyor