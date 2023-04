Deprem sonrası DASK ve kasko yaptıranların sayısında artış yaşanıyor

Eskiden vatandaşların sadece mecburiyetten DASK yaptırdığına değinen Gökoğlan, “Eskiden bu böyle değildi, eskiden vatandaşlarımız, ’En ucuzu olsun, en güzeli olmasın, oda olur’ diyorlardı. Ama şimdi insanlarımız biraz daha bilinçlendi ve sigortayla kalmayıp kaskosunu da yaptırıyor. Hatta araç kaskolarımızda bile artış oldu. Çünkü insanlar depremde araçlarını da kaybetti, maddi zararlar oluştu. Ardından yaşanan sel felaketinde araçlar ağır hasar aldı. Kasko şirketleri tarafından gerçekten müthiş ödeme gerçekleştiriliyor. Dileriz bir daha böyle bir şey yaşanmaz. Ama gerçekten tedbir her zaman alınması gereken bir şey. Sigorta ise her zaman hayatımızda olan bir şey. Doğru teminatı ve doğru poliçeyi her zaman satın almanızı tavsiye ediyoruz” şeklinde konuştu.