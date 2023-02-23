|
Reklam
Reklam
Ekonomi

Depremden etkilenen illerde bulunan orman köylüleri ve kooperatiflerinin kredi taksitleri ertelendi

Depremden etkilenen illerde bulunan orman köylüleri ve kooperatiflerinin kredi taksitleri başvuru şartı aranmaksızın 31 Aralık'a kadar ertelendi. Bu alacaklar için erteleme süresince herhangi bir faiz tahakkuk ettirilmeyecek.

08:52 . 23/02/2023 Perşembe
AA
Foto/arşiv

Foto/arşiv

Orman Genel Müdürlüğünün, Orman Köylülerinin Kalkındırılmalarının Desteklenmesi Faaliyetlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği Resmi Gazete yayımlandı.


Buna göre, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen illerde yönetmelik hükümleri kapsamında kredi kullandırılan orman köylüleri ve kooperatiflerinin, 6 Şubat-31 Temmuz dönemde tahsil edilmesi gereken kredi taksitleri, başvuru şartı aranmaksızın 31 Aralık'a kadar ertelendi. Bu alacaklar için erteleme süresince herhangi bir faiz tahakkuk ettirilmeyecek.


Yönetmelik 6 Şubat'tan geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.




#DEPREM
#Kredi
#Orman Genel Müdürlüğü
#Orman Köylülerinin Kalkındırılmalarının Desteklenmesi
39 dakika önce
default-profile-img
Depremden etkilenen illerde bulunan orman köylüleri ve kooperatiflerinin kredi taksitleri ertelendi
Orman Genel Müdürlüğü açıkladı: Orman köylüleri ve kooperatiflerinin kredi ödemeleri ertelendi
Nükleer Düzenleme Kurulu Başkanlığına Zafer Demircan atandı
Deprem bölgesinde hava durumu
Sadece 5 saniyede çöken binada depremin kalanını enkaz altında yaşadılar
Malatya'da binaların çökmesi dron ile kaydedildi
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.