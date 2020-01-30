Ekonomi Deprem kiraları da vurdu İstanbulda yüzde 25 artış var
EMLAK

Depremden korkan yeni eve geçti, kiralar yüzde 25 arttı

Deprem kiraları da vurdu: İstanbul'da yüzde 25 artış var

Son zamanlarda çok sık gerçekleşen depremler sonrası vatandaşlar da oturduğu evlerin durumunu sorgulamaya başladı. Yapım yılı ve şekli yüzünden binasından endişen duyanlar ise yeni konutlara geçmek için emlakçıların kapısını aşındırıyor. Öte yandan depremler öncesinde pek de önemsenmeyen detaylar da artık ev tercihlerinde öne çıkıyor. Özellikle sıfır konutlar tercih edilirken yüksek katlardan ise kaçınılıyor. Tabi ortaya çıkan bu yoğun ilgi fiyatlara da yansımış durumda. İstanbul’un lüks semtlerinde kiralık daire m2 fiyatları 12 liraya kadar yükselirken, il genelinde son 4 ay içinde ortalama artış ise yüzde 25'i bulmuş durumda.

Kenan Biter Yeni Şafak
5,8'lik Marmara depreminin ardından 4 ay içerisinde İstanbul'da kiralar yüzde 25 oranında arttı.
5,8'lik Marmara depreminin ardından 4 ay içerisinde İstanbul'da kiralar yüzde 25 oranında arttı.

Peş peşe meydana gelen depremler eski yapılarda oturan vatandaşları da harekete geçirdi.

2019 Eylül ayının son haftasında Silivri açıklarında meydana gelen 5,8'lik deprem sonrası İstanbul'da kiralık ev tarafında yaşanan hareketlilik, geçtiğimiz günlerde Manisa ve Elazığ'da meydana gelen, yıkım ve ölümlere de yol açan depremler sonrasında daha da hız kazandı.

Kira fiyatları ortalama yüzde 25 oranında artış gösterirken, kimi vatandaşlar ise sadece evi değiştirmekle de yetinmedi.

Yeni konutun yoğun olduğu zemin anlamında daha dayanıklı bölgelere geçişler yapılırken, vatandaşların taşınacakları yeni evde aradıkları en büyük kriter ise yapının yaşı ve katı oluyor.

İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizamettin Aşa.

4 AYDA YÜZDE 25 ARTTI

Deprem sonrası kiralık ev tarafında yaşanan hareketliliği yenisafak.com için yorumlayan İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizamettin Aşa, eylül ayında Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında meydana gelen deprem sonrası İstanbul'da eski yapılarda oturan vatandaşların tedirgin olmaya başladığını ve hareketliliğin de o dönem başladığına dikkat çekerek,

''5,8’lik depremin etkisiyle kiralık tarafta bir hareketlenme yaşanmaya başlamış, ortaya çıkan taleple birlikte o dönem fiyatlarda da yüzde 15 artış olmuştu. Ancak bu son Elazığ ve Manisa depremleri ile hali hazırda yaşanan hareketlilik daha da hız kazandı. Şöyle diyebiliriz; son 4 ay içerisinde kira fiyatları totalde yüzde 25'lik artış kaydetmiş durumda.'' diye konuştu.

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BELLİ İLÇELERE GEÇİŞKENLİK VAR

Eski konutlarda oturan vatandaşların yeni konut tarafında bütçesine göre ilk tercihlerinin sıfır yapılar olduğunu da aktaran Aşa, bütçesi sıfır yapılara yetmeyenlerin ise en fazla 15 yıllık konutları tercih ettiğini kaydetti. Aşa, belli ilçelerden yeni yapı stokunun daha fazla olduğu özellikle kentsel dönüşümün yoğun yaşandığı ilçelere geçişkenliğin söz konusu olduğunu da sözlerine ekledi.

M2’DE 12 LİRA ARTTI

İstanbul’un ilçeler bazında kiralık daire metrekare fiyatlarına bakıldığında Emlakçılar Odası Başkanı Aşa’nın da dile getirdiği artış çok net gözlemleniyor. İstanbul’un en pahalı semtlerinde 6 ay önce ortalama 25 lira olan m2 fiyatları 12 lira artışla 37 liraya kadar çıkmış durumda. Bu oran en ucuz kiralık dairelerin bulunduğu ilçelerde ise 1-2 liralık artış şeklinde kendini gösteriyor.

(İnfo grafik: Tunç Çevik) İstanbul'un 39 ilçesinde ortalama kira metrekare fiyatları.

İstanbul'un 5 farklı ilçesinde portföyü bulunan gayrimenkul uzmanları ise kiralık tarafta ortaya çıkan talebi yorumlayarak fiyatlardaki artışı doğrularken, depremler sonrası eski evleri kiraya vermek de zorlandıklarının da altını çiziyor.

'TALEBE YETİŞMEKTE ZORLANIYORUZ'

Küçükçekmece / Gayrimenkul Danışmanı Meral Yücel:

Özellikle Elazığ depreminin ardından eski yapılarda oturan çok sayıda vatandaş ofisimize gelmeye başladı. Bu anlamda talebe yetişmekte zorlandığımız dahi söylenebilir. Vatandaşlar yeni konutlara ilgi gösteriyor. En fazla 10 yıllık bina istiyorlar. Kat olarak ise belli katları tercih edttikleri de dikkatimizi çekiyor. Tabi bu ilgi kiralık fiyatlarına da yansımış durumda. 1500 TL'lik bir evde kiraların 2 bin TL'nin üzerine çıktığını söyleyebiliriz.

AVRUPA YAKASI'DAN KADIKÖY'E GELİYORLAR

Kadıköy / Gayrimenkul Danışmanı Sibel Yalçınkaya:

Kadıköy bölgesi için hareketlilik geçtiğimiz aylarda İstanbul'da meydana gelen 5,8'lik deprem sonrası başladı. Depremin ardından Avrupa Yakası'ndan çok sayıda kişi Göztepe, Feneryolu, Suadiye gibi yeni yapılaşmanın daha yoğun olduğu bu bölgelerde taşınmak için ev arayışına başladı. Tabi yaşanan yoğun talep sonrası fiyatlar da 3 bin 500 TL bandından kimi yerlerde 5 bin 500 TL'ye kadar çıkmış durumda. Bizden genellikle sıfır daire talebi oluyor. Bu talebi karşılayamadığımız yerlerde 5 - 10 yıllık binalara yönlendiriyoruz.

HER GEÇEN GÜN ARTIYOR

Fatih / Gayrimenkul Danışmanı Gökhan Canpolat:

Bizim bölgemizde ciddi anlamda yeni konut sıkıntısı bulunuyor. Zaten ağırlıkla bölgede yabancı vatandaşlar ikamet ediyor. Bundan kaynaklı depremlerden sonra çok yoğun bir talebin olduğunu söyleyemem ama kira fiyatları her geçen gün giderek artıyor.

Kirada en pahalı ilçe Sarıyer ve Beşiktaş iken en ucuz ilçe ise Arnavutköy ve Çatalca.

BÜTÇESİ YETMEYEN YENİ EV İÇİN İLÇE DEĞİŞTİRİYOR

Bakırköy / Gayrimenkul Danışmanı Uysal Yağız:

Bakırköy bölgesinde eski ve yeni ev var yani ortası yok. O yüzden depremlerin ardından vatandaşta doğal olarak bir korku yaşandı. 6 ay içerisinde 110 m2 bir daire için kiraların 3200 TL'den 4000 TL bandına kadar çıktığını söyleyebiliriz. Bizlere gelen taleplerde özellikle binanın yaşı soruluyor. Eski yapıda örneğin 2500 TL kirada oturan bir vatandaş bütçesi yeni eve yetmiyor ise ilçesini değiştirip ağırlıkla Yeni Bosna ve Bahçelievler tarafına taşınıyor.

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ESKİ EVLERİ KİRALAMAKTA ZORLANIYORUZ

Ataşehir / Gayrimenkul Danışmanı Hayri Nişancı:

İstanbul'un diğer ilçelerinde olduğu gibi Ataşehir'de de kiralık tarafta ciddi hareketlilik var. Talep çok ancak talebe göre kiralık daire neredeyse yok. Depremin korkusuyla insanlar doğal olarak daha güvenli yapılara taşınmak istiyorlar. Kiralıktan kiralığa geçişin yanı sıra evini dönüşüme verip kiraya çıkanlar da var. Fiyat tarafında ise daha yeni 2 bin 750 TL'den boşalan bir ev için 3500 TL istedik. Öte yandan eski evleri kiraya vermekte artık zorlanıyoruz.

İstanbul'un yapı stoğu bakımından en yaşlı 7 ilçesi.

EN YAŞLI BEYOĞLU, EN GENÇ SULTANBEYLİ

İstanbul'un en yaşlı yapı stoğu 7 ilçede bulunuyor. Söz konusu ilçeler arasında ortalamaya bakıldığında en yaşlı ilçe ise 30 yıl ile Beyoğlu. Beyoğlu'nu 28 yıl ile Fatih, 27 yıl ile Adalar, 23 yıl ile Güngören, 22 yıl ile Bakırköy, 21 yıl ile Kadıköy ve Beşiktaş izliyor. İstanbul'un yapı stoğu bakımından en genç ilçesi ise 4 - 5 yaş aralığı ile Sultanbeyli olarak öne çıkıyor.

Sultanbeyli'yi Sancaktepe, Esenyurt, Tuzla, Kağıthane, Arnavutköy ve Beylikdüzü izliyor.

İstanbul'un yapı stoğu bakımından en genç 7 ilçesi.

KİRADA EN PAHALI VE EN UCUZ İLÇELER

İstanbul'da kiraların en pahalı olduğu ilçe metrekaresi 37 liraya kadar çıkan Sarıyer ve Beşiktaş iken bu iki ilçeyi 36 lira ile Beyoğlu izliyor.Bakırköy'de kiralık daire metrekare fiyatı 29 lira, Şişli'de 27 lira, Kadıköy'de 23 lira, Ataşehir'de 19 lira, Bahçelievler'de ise 17 lira olarak öne çıkıyor.

En ucuz kiralık daireler ise; metrekare bazında 9 lira ile Arnavutköy ve Çatalca olurken bu ilçeyi 10 lira ve üzeri metrekare fiyatları ile Silivri, Sultanbeyli ve Sancaktepe izliyor.

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