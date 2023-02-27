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Ekonomi

Depremzedelere 100 milyon liralık nakdi yardımda bulunuyor

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı, AFAD, Kızılay ve Ahbap aracılığıyla depremzedelere 100 milyon TL (5 milyon avro) nakdi yardımda bulunuyor.

14:29 . 27/02/2023 Pazartesi
AA
Foto/arşiv

Foto/arşiv

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yapılan açıklamaya göre, depremin yaşandığı bölgeye ilk andan bu yana yoğun destek sevkiyatı yapan, deprem felaketinin ardından yardım seferberliği ilan eden İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı depremzedelere desteğini sürdürüyor.


Şu ana kadar Sabiha Gökçen'den kalkan 803 uçak ile 127 bin 277 personel afet bölgelerine sevk edilirken, inen 738 uçak ile de 135 bin 563 depremzede tahliye edildi.

Yardımların düzenli ve etkili bir şekilde bölgeye ulaştırılması için diğer kurumlarla koordinasyon içinde faaliyet yürüten Sabiha Gökçen Havalimanı, AFAD, Kızılay ve Ahbap aracılığıyla depremzedelere 100 milyon TL (5 milyon avro) bağışta bulundu.


- Sahra hastanesinde 24 saat ameliyat hizmeti

Verilen bilgiye göre, vatandaşlarından, iş dünyasından, resmi kurumlardan ve STK'lerden gelen yardımları afet fonunda toplayarak Türkiye ve Suriye'ye destek olan Malezya hükümeti, depremin ilk günü 75 kişilik uzman Özel Afet Yardım ve Kurtarma Ekibi (SMART) göndermişti.


Arama kurtarma faaliyetlerinde çalışan Malezya Afet Yönetim Kurumu NADMA'ya bağlı 142 uzmanın yanı sıra Malezya hükümetinin destek için gönderdiği ve aralarında cerrah, göz doktoru ve çocuk doktorlarının da yer aldığı 108 askeri hekim, Adıyaman'da kurulan sahra hastanesinde depremzedelere 24 saat tetkik, tedavi ve ameliyat hizmeti veriyor.


Malezya'nın Türkiye Konsolosluğu'nun koordinasyonunda deprem bölgesinde konuşlanan ekipler, 6 hafta boyunca depremzedelerin yaralarını sarmak için çalışmaya devam edecek.

Konsolosluk, Malezya Havalimanları Holding'in Türkiye'deki yatırımı olan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nın da yer aldığı ilgili kurumlarla koordinasyonu sağlayarak yardımların düzenli ve etkili bir şekilde bölgeye ulaştırılması için ilk andan bu yana yoğun çaba sarf ediyor.


"Desteğimiz devam edecek"

Havalimanı bünyesinde başlatılan "Desteğiniz Güç Verir" kampanyasıyla Sabiha Gökçen bünyesindeki işletme ve çalışanlardan toplanan 17 ton yardım malzemesinin Kızılay'ın Antakya'daki merkezine ulaştırılmasının ardından yapılan açıklamada İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Yönetimi tarafından şunlar kaydedildi:


"Afetten etkilenen kardeşlerimizi desteklemek, dayanışma ruhunu yaşatmak ve yaraları biraz da olsa sarabilmek adına, Sabiha Gökçen Havalimanı/ Malezya Havalimanları Holdings olarak AFAD, Kızılay ve Ahbap aracılığıyla depremzedelere 5 milyon avro, yaklaşık 100 milyon TL ilave yardımda bulunuyoruz. Bölgeye gerekli yardımların ulaştırılabilmesi için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Desteğimiz devam edecek."




#İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Yönetimi
#Sabiha Gökçen Havalimanı
#Deprem
34 dakika önce
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Depremzedelere 100 milyon liralık nakdi yardımda bulunuyor
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