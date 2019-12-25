Desteklerden bihaberler

Türkiye önümüzdeki dönemde teknoloji ve Ar-Ge’ye odaklanacak. 11. Kalkınma Planı’na göre 2023’e kadar Ar-Ge harcamalarının milli gelire oranın yüzde 0,96’dan yüzde 1,8’e çıkarılması hedefleniyor. Hükümet, verdiği teşvik ve desteklerle genç girişimcilerin önünü açıyor. Maalesef verilen destekler tek başına yeterli olmuyor.

ON KOBİ’DEN ÜÇÜ HABERDAR

Koray Aksu

KOBİ Türkiye olarak her yıl KOBİ’lerin devlet desteklerinin bilinirlilik oranları ile ilgili bir çalışma yaptıklarını belirten KOBİ Türkiye Genel Müdürü Koray Aksu, “Bu sene yaptığımız araştırmanın sonucunda her 10 KOBİ’den sadece üç tanesinin hala desteklerden haberi olduğunu tespit ettik, bu oran geçen sene 10 KOBİ’den sadece iki adetti. Bir artış söz konusu ama yoğun bir artış değil” ifadelerini kullanıyor. Koray Aksu, yaptıkları araştırmalar neticesinde 2019 yılında sadece ihracatçıya verilen geri ödemesiz teşvik rakamının kesin olmamakla beraber 1,6 kat trilyonun üzerinde bulunduğunu ifade ediyor. Aksu, küçük ve orta ölçekli şirketlerin tam kapasite olarak ihracatı geliştirmeye yönelik bu destekleri kullanmak istemesi halinde ise, firma başına bir milyon dolara kadar destek alma şansının bulunduğuna işaret ediyor.

AFRİKA PAZARINDA FIRSAT VAR

Küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin önümüzdeki dönemde ABD ve Avrupa pazarlarına ağırlık vermelerinin doğru olmadığını savunan Aksu, “Bu pazarların dünyadaki ticaret savaşı dengesizliğinden dolayı daralacağına inanıyorum. Avrupa’dan gelen son verilerde AB pazarının daralmaya girdiği net olarak gözlemlenmekte. Bence, öncelik verilmesi gereken pazar Afrika” diyor. Bu coğrafyada, özellikle enerji kaynaklarından dolayı zengin olan ülkelerin tercih edilmesi gerektiğini ifade eden Aksu, şunları kaydediyor: “Çin,

REKLAM

zor da olsa büyük bir pazar. Özellikle mermer ihracatçılarımızın buraya yoğun yönlenmesi var. Bu ülkede İtalya ile, daha fazla pazar payı için savaşıyoruz. Hindistan ve Pakistan da, zor pazarlar ise de, hedeflenmelidir.”

KADIN GİRİŞİMCİ SAYISI ARTIYOR

Son dönemde özellikle yurt içi destekler konusunda aktif olan KOSGEB sayesinde ‘kadın girişimci desteği’nden faydalananlarda yoğun artış gözlemlediklerini aktaran Aksu, “Yalnız bunların çoğunluğu küçük çaplı işletmeler olarak yer almakta. Bu kadın girişimlerinin orta ölçekli bir işletmeye dönüşmeleri için en az 10 yıl gerekmekte. Ama 10 yıl sonra dahi olsa, bu girişimler yadsınamayacak ve gurur verecek bir şekilde arttı” değerlendirmesinde bulunuyor.

150 MİLYON DOLARLIK HİBEYE ÖNCÜLÜK ETTİK

Firma olarak 20 yıldır ihracata yönelik devlet teşvikleri konusunda çalıştıklarını hatırlatan Aksu, “20 yılda toplam 27 bin 500 başarılı proje için başvurup, işletmelere 150 milyon doların üzerinde geri ödemesiz hibe teşvik alınmasına öncülük etmenin gururunu yaşıyoruz” bilgisini paylaşıyor.

Kendilerinin 20 yıldır sadece kadın çalışan istihdam ederek pozitif ayrımcılığı her daim desteklediklerine dikkat çeken Aksu, “Kadınlarla çalışmamın en önemli özelliği: biz erkeklere göre daha dikkatli, çok yönlü düşünme kabiliyetleri; kendilerini yetiştirme hırsları ve çalıştıkları işyerlerinde uzun süreli çalışma hedefleri olması” yorumunu yapıyor.

2019 KOBİ’ler için zor bir yıldı



2019’u değerlendiren KOBİ Türkiye Genel Müdürü Koray Aksu, “Bu yılın KOBİ’ler adına çok iç açıcı geçtiği söylenemez; genelde dünyadaki ticaret savaşları, özellikle ABD ve Çin arasındaki gerginlik, dünyadaki tüketici alım gücünü ve güven endeksini ciddi bir şekilde sarstı. Ayrıca ülkemizin jeopolitik konumu dolaysıyla Türk finans sektöründeki kredilerde daralma ve faiz oranlarının yılın son 2 ayına kadar yüksek kalması, firmaların ciddi finansman sıkıntısına girmesine yol açtı” yorumunu yaptı. Özellikle iç piyasadaki firmaların ciddi sıkıntıya düştüğünü ifade eden Aksu, ihracata ağırlık veren firmalarda ise, dışa bağımlı hammadde ihtiyacı olmayanların bu krizi daha az hissettiğini söylüyor.

REKLAM