Deutsche Bank TCMB'nin faiz indirimini değerlendirdi: 2025 para politikası görünümü gevşeme döngüsüne işaret ediyor

Marttan bu yana politika faizinin yüzde 50'de korunmasının ardından bir gevşeme döngüsünün başlangıcına işaret ediliyor. Aralıkta faiz indirimine gidileceği beklentisi yaygın olsa da piyasa tahminleri 150 baz ile 250 baz arasında değiştiğinden faiz indiriminin büyüklüğü belirsizdi. Dolayısıyla 250 baz puanlık indirim, beklentilerin üst sınırında yer alıyor. Bununla birlikte, TCMB'nin 2025'te Para Politikası Kurulu (PPK) toplantılarının sayısını 12'den 8'e indireceğini, böylece gevşeme döngüsü sırasında toplantı başına daha büyük ayarlamalar yapılabileceğini duyurması göz önüne alındığında daha büyük indirim daha az şaşırtıcı.