Ekonomi Dev taşınmada uçuş planları belli oldu
TÜRKİYE EKONOMİSİ

İstanbul Havalimanı'na taşınmada THY uçuşlarının nasıl olacağı da belli oldu

Dev taşınmada uçuş planları belli oldu

İstanbul Havalimanı'na Atatürk Havalimanı'ndan 5 Nisan saat 03:00'da başlayacak taşınma sırasında başta Türk Hava Yolları olmak üzere diğer havayolu şirketlerinin uçuşlarının nasıl olacağı da belli oldu.

Haber Merkezi DHA
İstanbul Havalimanı
İstanbul Havalimanı

Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na taşınma süreci 45 saat sürecek. Taşınma sürecinin başlayacağı 5 Nisan saat 03:00'da üssü Atatürk Havalimanı(AHL) olan Türk Hava Yolları, Onur Havayolları, Atlasglobal seferleri AHL'de saat 19:00'a kadar 16 saat süresince devam edecek. Bu süre sonrası saat 19:00 ile 6 Nisan saat 02:00 arasında ise 7 saat süresince sadece THY'nin yolculu seferleri yapılacak. Saat 02:00 ile 23:59 arasında ise 22 saat süresince tüm yolculu seferlere Atatürk Havalimanı kapalı olacak.

Atatürk Havalimanı ticari yolcu taşımacılığına 7 Nisan saat 00:00'dan itibaren kapanıyor

Üssü AHL olanların ise intikal seferlerine ise havalimanı açık olacak.7 Nisan saat 00:00 itibariyle, Atatürk Havalimanı tarifeli ve tarifesiz iç ve dış hat ticari yolcu taşımacılığına yönelik seferlere kapatılacak.Bu tarihten itibaren Atatürk Havalimanı müstakil kargo, bakım/onarım, genel havacılık, hava taksi, iş uçuşları, devlet uçakları ile yapılan uçuşlar ve otoritenin uygun göreceği trafiklerce kullanılacak.

İstanbul Havalimanı tüm yolculu seferlere 35 saat kapalı olacak

İstanbul Havalimanı ise 5 Nisan saat 03:00 ile 6 Nisan saat 14:00 arasında 35 saat süresince tüm yolculu seferlere kapalı olacak. Saat 14:00 ile saat 19.00 arasınra ise İstanbul Havalimanı 5 saat THY yolculu seferlerine açık olacak. Saat 19:00 ile 00:00 arasında sadece üssü havalimanı olan THY, Onur Havayolları, Atlasglobal'in tüm yolculu seferlerine açık olacak.İstanbul Havalimanı 7 Nisan saat 00:00 itibarıyla tüm uçuşlara açık hale gelecek.

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