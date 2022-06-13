Devleri reddetti borsaya açılıyor

Demir-çelik sektörünün profil segmentinde faaliyet gösteren, Türkiye’nin en büyük 102. şirketi Kocaer Çelik, borsaya açılmak için gün sayıyor. Bir taraftan hisselerinin yüzde 20’sini halka açmak için Sermaye Piyasası Kurulu’ndan (SPK) izin bekleyen şirket, diğer taraftan yeni yatırım için kolları sıvadı.

533 MİLYON DOLAR CİRO

Kocaer Çelik Başkan Vekili Orhan Timurhan ve Genel Müdür Tolga Demirkıran’la birlikte şirketin hedefleri hakkında açıklamalar yapan Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Kocaer, yıllık 800 bin ton kapasiteli 3 çelik profil ile 1 galvaniz fabrikasına sahip olduklarını söyledi. Kocaer, mart sonu itibarıyla yıllık 533 milyon dolar ciroya ulaştıklarını, aynı dönemde 393 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiklerini ifade eden Kocaer, 6 kıtada 140 ülkeye ihracat yaptıklarını dile getirdi.

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Hakan Kocaer

12 binin üzerinde 60 farklı kalitede ürün çeşitliliğine sahip olduklarını vurgulayan Kocaer, toplam üretim içindeki katma değerli ürün oranının yüzde 40’larda olduğunu, bunu 2022 sonunda yüzde 50’ye, 2024’te de yüzde 75’e çıkacaklarını söyledi. Kocaer, “Bunun için 1 fabrikayı söküp 2 yeni tesis yapacağız. Bunun için 20 milyon dolar harcayacağız. Bir tarım makinasının önemli bir parçasını ilk defa bu tesislerde üreteceğiz. Bizim üreteceğim parça daha düşük maliyetli ve daha dayanıklı olacak. Bu özelliği ile dünyada ilk olma özelliğine sahip” dedi.

GES VE RES’E 10 MİLYON DOLAR

Enerji ihtiyacının yüzde 30’unu bir fabrikanın üzerine kurdukları güneş enerjisi panelleri ile sağladıklarını kaydeden Kocaer, enerji maliyetlerini düşürmek için daha fazla yatırım yapacaklarını ifade etti. Enerji ihtiyacının tamamını yenilenebilir kaynaklardan karşılanması için çalışma başlattıklarını ifade eden Kocaer, “Çatı GES’lerle aracılığı ile 13 milyon kWh’lık enerji üretiyoruz. Bu yıl içinde 15 milyon kWh güce sahip arazi GES ile 15 kWh’lık rüzgâr enerjisi santrali (RES) projesini hayata geçireceğiz. Bu yatırım için de 10 milyon dolar harcayacağız” diye konuştu.

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ÇALIŞANLARA ZAM

Hakan Kocaer, şirketi büyütmek için halka arzın yanı sıra ortaklığı da düşündüklerini söyledi. Dünyanın önde gelen 2 büyük şirketiyle ortaklık görüşmeleri yaptıklarını kaydeden Kocaer, “Bir şirket, hisselerimizin yüzde 51’ini diğeri de yüzde 80’ini istedi. Bir anlamda yönetim elimizden gidecekti. Bu talepleri reddettik. Çünkü bu şirkette çalışanların alın teri var. Şirketi yabancılara satmak çalışanlara ihanet olurdu. Biz de borsaya açılmaya karar verdik” dedi. Şirkette en düşük maaşın 6 bin lira olduğunu kaydeden Kocaer, enflasyon karşısında alım gücü düşen çalışanlara temmuz ayında iyi bir zam yapmayı planladıklarını vurguladı.

Ciro değil kâr yarışı yapılmalı

Hakan Kocaer, İstanbul Sanayi Odası tarafından her yıl açıklanan Türkiye’nin En Büyük 500 Sanayi Kuruluşu listesine itiraz etti. Kocaer, "Bence bu yanlış. Dünyada önemli olan yüksek katma değerli ürün üretmek ve yüksek kârlılıktır. Çünkü kârlılık arttıkça yatırımlarınızı büyütürsünüz. ‘İSO Kârlılıkta 500’ listesi hazırlanmalı. Ciro değil kâr yarışı yapılmalı" önerisinde bulundu.

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Müşteri ürünü ayağına istiyor

Hakan Kocaer, İngiltere’de MyMetal LTD adında kurdukları şirketle bu ülkeye önemli miktarda ihracat yaptıklarını söyledi. Bu örnekten yola çıkarak Avrupa ve Amerika kıtasında 5 yeni şirket daha kurmak için harekete geçtiklerini kaydeden Kocaer, “Bu şirketler satın almak şeklinde de olabilir. Çünkü, dünyada bazı ülkelerde ‘ürünler ayağıma gelsin 100 dolar pahalı da olsun’ düşüncesi hâkim” dedi.