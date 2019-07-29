Ekonomi Devlet desteğiyle otel sahibi oldular
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Devlet desteğiyle otel sahibi oldular

Sivas'ın Zara ilçesinde üç girişimci, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun hibe desteğiyle yaklaşık 15 milyon lira yatırımla açtıkları üç otelle hem turizme hizmet veriyor hem de istihdama katkı sağlıyor.

Haber Merkezi AA
Kurumun toplam 2 milyon 650 bin lira hibe desteği verdiği oteller, yaklaşık 15 milyon lira yatırımla ilçeye kazandırıldı.
Kurumun toplam 2 milyon 650 bin lira hibe desteği verdiği oteller, yaklaşık 15 milyon lira yatırımla ilçeye kazandırıldı.
Kurumun toplam 2 milyon 650 bin lira hibe desteği verdiği oteller, yaklaşık 15 milyon lira yatırımla ilçeye kazandırıldı.
Kurumun toplam 2 milyon 650 bin lira hibe desteği verdiği oteller, yaklaşık 15 milyon lira yatırımla ilçeye kazandırıldı.
Kurumun toplam 2 milyon 650 bin lira hibe desteği verdiği oteller, yaklaşık 15 milyon lira yatırımla ilçeye kazandırıldı.
Kurumun toplam 2 milyon 650 bin lira hibe desteği verdiği oteller, yaklaşık 15 milyon lira yatırımla ilçeye kazandırıldı.

Sivas'ın Zara ilçesinde üç girişimcinin Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun (TKDK) hibe desteğiyle açtığı üç otel, bölge turizmine hizmet veriyor.

TKDK Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPARD) Kırsal Kalkınma Programı kapsamında hibe desteği alan girişimciler, ilçede ikisi apart, birisi üç yıldızlı 3 otel hizmete açtı.

  • Kurumun toplam 2 milyon 650 bin lira hibe desteği verdiği oteller, yaklaşık 15 milyon lira yatırımla ilçeye kazandırıldı.

Üç girişimci tarafından açılan oteller hem turizme hizmet veriyor hem de istihdama katkı sağlıyor.

İlçenin tek üç yıldızlı otel işletmecisi Ali Karaman, yaptığı açıklamada, önceden İstanbul'da tekstil ve inşaat işleriyle uğraştığını söyledi.

Karaman, "Ortaklarımızdan ayrıldıktan sonra memleketimiz Zara'da otele ihtiyaç olduğunu öğrendik. Daha sonra Kırsal Kalkınma Programı kapsamında projemizi hazırladık ve otelimizi faaliyete açtık." dedi.

Kafe, restoran, yüzme havuzu, kuaför, fitness, cep sineması ve bar gibi bölümlerde ilçeye hizmet verdiklerini anlatan Karaman, "İlçedeki tek yüzme havuzuna sahip olmamız, fitness ve sinema salonu, otelimizin ilçe halkı tarafından rağbet görmesini sağlıyor. 12 bin nüfuslu bir ilçede ilk başlarda zor oldu. Üçüncü yılına doğru artık yabancı turistler de tercih etmeye başladı. Özellikle Avrupa'dan gelen turistlerimizin varlığıyla daha da iyi durumdayız." diye konuştu.

  • Karaman, 24 odalı otelin yaklaşık 6 milyon liraya mal olduğunu bildirdi.

TKDK'den 750 bin lira hibe desteği aldıklarını belirten Karaman, 20 personelle bölge turizmine hizmet ettiklerini ifade etti.

REKLAM

Apart otel işletmecisi Şükrettin Turan ise ilçede bünyesinde kafesi, restoranı bulunan bir tesisin ihtiyaç olduğunu düşünerek yola çıktıklarını anlattı.

Otelin 5 milyon liraya mal edildiğini, TKDK'den 1 milyon lira hibe aldıklarını dile getiren Turan, 16 daireden oluşan apart otelde 13 kişiye iş kapısı açtıklarını söyledi.

  • Diğer apart otelin işletmecisi Muhammed Emin Pala da TKDK'den 900 bin lira hibe desteği aldıkları oteli yaklaşık 4 milyon lira yatırımla ilçeye kazandırdıklarını kaydetti.

Pala, otelin 1+1 stüdyo daire şeklinde olduğunu belirterek, "İlçemize gelen öğrencilerimizin, memurlarımızın, sıla hasreti çeken gurbetçilerimizin, yerli ve yabancı turistlerin evlerindeymiş gibi hissedecekleri bir otelimiz var. Biz gurbetçi memleketindeyiz. İstanbul'da gurbetçimiz çok fazla, yazın 3-4 ay ilçemizde kalıyorlar. Otelden ziyade 1+1 daireler şeklinde olması gerektiğini düşündük ve şu an bu kararımızın çok doğru olduğunu görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Otelde 10 personelin görev yaptığını anlatan Pala, üç kuşaktır sürdürdükleri market işletmeciliğine de devam ettiklerini sözlerine ekledi.

Akkuyu NGS'nin ilk büyük boyutlu ekipmanı sahaya ulaştı
EKONOMİ
Akkuyu NGS'nin ilk büyük boyutlu ekipmanı sahaya ulaştı

Edirne'de bal hasadı başladı
EKONOMİ
Edirne'de bal hasadı başladı

İşsize 2030 TL
EKONOMİ
İşsize 2030 TL
Gri listedekiterörist yakalandı

Gri listedeki
terörist yakalandı

Erzurum'da terör örgütüne yönelik operasyon.
Değeri 8,5 milyon TL

Değeri 8,5 milyon TL

İstanbul Havalimanı'nda 1,2 ton pangolin pulu ele geçirildi.
45 yıllıkrüya sona erdi

45 yıllık
rüya sona erdi

​Hizmete açıldı, 1 saatlik yol 30 dakikaya düştü.
Erdoğan'a<br>ilanlı teşekkür

Erdoğan'a
ilanlı teşekkür

Taban fiyatı 17 lira olarak açıklanmıştı.
ASELSAN <br>bir ilke imza attı

ASELSAN
bir ilke imza attı

​Fabrika kabul testi başarıyla tamamlandı.
Kağan'ın da cansız bedenine ulaşıldı

Kağan'ın da cansız bedenine ulaşıldı

Düzce'deki sel felaketinde ölü sayısı 7'ye yükseldi.

'Başlayın'<br>diye uyarmıştı

'Başlayın'
diye uyarmıştı

11 otel yapılacak, 10 bin kişi istihdam edilecek.

Görüntüler Türkiye'den

Görüntüler Türkiye'den

​20 bin yıllık buzullar erimeye başladı.

Değeri<br> 2 buçuk milyon

Değeri
2 buçuk milyon

Batı illerine götürülmeye çalışılırken yakalandı.
Hem ucuz<br>hem nostaljik

Hem ucuz
hem nostaljik

Güney Ekspresi yolculuğunda patlama yaşandı.
175 milyon TL eksildi

175 milyon TL eksildi

Arananlar listesindeki teröristler birer birer etkisizleştiriliyor.
3 puanlık<br>düşüş bekleniyor

3 puanlık
düşüş bekleniyor

​Merkez'in faiz indirimi sonrası gözler kredilerde.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.