Dicle Elektrik’ten dijital altyapıya 8,3 milyar TL

Özelleştirmenin ardından geçen on yılda 20 milyar TL’yi aşan yatırıma imza atan şirket, bir yandan da 18 milyar TL’yi aşan ödenmemiş bir borç yüküyle mücadele ediyor. Şirket, 2023 yılı sonuna kadar hizmet verdiği 6 il için başta şebeke yenileme ve güçlendirme olmak üzere 8,3 milyar TL’lik ek yatırımı tamamlamayı planlıyor.





ŞEBEKELER GÜÇLENDİRİLDİ

Sadece Mardin ve Şırnak için 3 milyar TL’yi bulan bir yatırımı hayata geçireceklerini söyleyen Dicle Elektrik Yönetim Kurulu Başkanı Memet Atalay, “Hizmet sunduğumuz 6 il için şebeke yenileme güçlendirmeyi kapsayan yatırımları devreye aldık” dedi. Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Şırnak ve Siirt illerinde, toplam 2,2 milyon aboneye elektrik dağıtım hizmeti verdiklerini belirten Atalay, “Teknolojiye olan yatırımlarımız sürüyor. Akıllı şebeke altyapımız (smart grid) sayesinde 1,1 milyona yakın kullanım noktasında otomatik sayaç okuma sistemi (OSOS) kurarak uçtan uca saha yönetimi olanağı sunan akıllı şebeke modelini hayata geçirdik” diye konuştu.





105 milyar liralık tasarruf sağlandı

Altyapıda sağladıkları dönüşümle toplamda 8.4 milyar kilovatsaat elektrik tüketiminin önüne geçtiklerini ifade eden Atalay, “Son 10 yılda yaklaşık 105 milyar TL’lik ekonomik kaynağın korunmasını sağladık” diye konuştu. Atalay, 10 yıl önce özelleştirmeyle devralındığında yüzde 76’lık kayıp kaçak oranına sahip bölgenin, Dicle Elektrik çalışmalarıyla bugün yüzde 43’e kadar düşürüldüğünü sözlerine ekledi. 6 ilde tarımsal sulama abonelerinin yüzde 80’inin ödenmemiş fatura borcu olduğuna dikkat çeken Atalay, “Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Şırnak, Batman ve Siirt illerinde bulunan 16 milyon dekar ekili tarımsal alanda, 123 bin kayıtlı çiftçi üretim yapıyor. 123 bin kayıtlı çiftçinin 65 bini ise sulu üretim gerçekleştiriyor” bilgisini verdi. Atalay, yasal takip süreçlerini de izlediklerini söyledi.



