Dijital dönüşüme öncülük edecek

Özyeğin Üniversitesi bir ilke imza atarak kamu, özel sektör ve akademiyi Yapay Zekâ Platformu’nda bir araya getirdi. Küresel ve yerel düzeyde 20'den fazla şirketin yer aldığı platform, yenilikçi uygulamalarla Türkiye'nin dijital teknoloji alanındaki dönüşümüne öncülük edecek.
Özyeğin Üniversitesi, Türkiye'nin dijital teknoloji alanındaki dönüşümüne öncülük etmek amacıyla stratejik bir adım atarak Yapay Zekâ Platformu'nu hayata geçirdi. Akademi, kamu ve iş dünyasını bir araya getiren platform; finans, perakende, üretim ile bilişim gibi sektörlerde hem yapay zekânın olası etkilerini tartışacak hem de yenilikçi uygulamaların hayata geçirilmesini sağlayacak. Üç aylık aralıklarla toplantılar ve “Yıllık Yapay Zekâ Forumu” gibi etkinliklerle bilgi paylaşımını sürdürecek platforma Koç ile Sabancı üniversitelerinin yanı sıra Berkeley Haas Institute for Business Innovation’ın da destek olması planlanıyor.
20'DEN FAZLA ŞİRKET KATILDI
Özyeğin Üniversitesi Yapay Zekâ Platformu'nda; Anadolu Grubu, Credit Europe Bank, FİBA, FİBA Perakende (GAP, Forever21, lululemon, M&S), FİBABANKA, Gelecek Varlık, Hitit, Hepsiburada, İş Bankası, KoçDigital, Lenovo, Mavi, Migros, Pegasus, QNB, TAV, Trendyol ile Yıldız Holding gibi 20'yi aşkın yerel ve yabancı şirket yer alıyor. Önümüzdeki süreçte platformdan yararlanacak şirket sayısının 40'a ulaşması öngörülüyor.
BİLGİ VE ÇÖZÜM ÜRETEN BİR MERKEZ
Hayata geçirdikleri platformun faydalarını anlatan Özyeğin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Barış Tan, “Üniversitemiz, yapay zekâ odağında küresel etki yapacak ve sektörel dönüşüme katkı sağlayacak bir bilgi ağı oluşturmayı hedefliyor. Yapay zekânın iş yapış biçimlerini, liderlik anlayışını ve çalışanların gelişimini kökten dönüştüren bir paradigma olduğuna inanıyoruz. ‘Global Etkisi Yüksek Girişimci Araştırma Üniversitesi’ vizyonumuzla, başta Türkiye olmak üzere Orta Doğu, Orta Asya ve Avrupa gibi bölgelerde bilgi ve çözüm üreten bir merkez haline gelmeyi amaçlıyoruz" dedi.
EKONOMİYE KATKI SUNACAK
- Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İrşadi Aksun ise şunları kaydetti: “Akademinin, yapay zekâ dönüşümünün hızına ve kapsamına kayıtsız kalması mümkün değil. Biz de teknoloji ve inovasyon alanındaki gelişmiş kaslarımızdan aldığımız güçle Özyeğin Üniversitesi Yapay Zekâ Platformu’nu hayata geçirdik. Platformun, Türkiye ekonomisine önemli katkılar sağlayacağını öngörüyoruz.”