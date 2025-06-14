Dijital dönüşüme öncülük edecek

Özyeğin Üniversitesi, Türkiye'nin dijital teknoloji alanındaki dönüşümüne öncülük etmek amacıyla stratejik bir adım atarak Yapay Zekâ Platformu'nu hayata geçirdi. Akademi, kamu ve iş dünyasını bir araya getiren platform; finans, perakende, üretim ile bilişim gibi sektörlerde hem yapay zekânın olası etkilerini tartışacak hem de yenilikçi uygulamaların hayata geçirilmesini sağlayacak. Üç aylık aralıklarla toplantılar ve “Yıllık Yapay Zekâ Forumu” gibi etkinliklerle bilgi paylaşımını sürdürecek platforma Koç ile Sabancı üniversitelerinin yanı sıra Berkeley Haas Institute for Business Innovation’ın da destek olması planlanıyor.