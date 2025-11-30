Dijital haritadan 100 coğrafi veri vatandaşın erişimine açıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, e-Devlet üzerinden de erişilebilen Ulusal Coğrafi Bilgi Platformu’ndaki (UCBS) 630 coğrafi veri katmanından 100’ünü vatandaşların kullanımına açtı. Platformda sığınak alanlarından fay hatlarına, toprak kalitesinden imar planlarına kadar pek çok alana ilişkin veriler haritalandı. Bu sayede vatandaşlar coğrafi veriye hızlı erişim sağlarken, yatırımcılar da merak ettikleri konulara ilişkin verileri harita üzerinden en güncel şekliyle görebilecek.

Platform 1 Ocak 2025 itibarıyla e-Devlet Kapısı üzerinden vatandaşların ve kamu kuruluşlarının kullanımına sunuldu. Erişime açıldığında 14 bin kullanıcısı olan platformda bu sayı kasım ayı itibarıyla 400 bini geçti. Afet ve acil durum, çevre, enerji ve farklı yatırım alanlarına ilişkin verilerin haritalandığı sistem vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. Vatandaşlar artık yaşadıkları ya da yatırım yapmayı düşündükleri bölgelerdeki imar planlarını, demiryolu hatlarını, liman bağlantı noktalarını ve çevre koruma alanlarını harita üzerinden kolayca görüntüleyebiliyor. Platformda ayrıca milli park sınırları, tabiat parkları, doğal sit alanları ve sulak alan bölgeleri gibi coğrafi veri katmanları da yer alıyor.