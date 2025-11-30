Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Dijital haritadan 100 coğrafi veri vatandaşın erişimine açıldı

Dijital haritadan 100 coğrafi veri vatandaşın erişimine açıldı

04:0030/11/2025, Pazar
G: 30/11/2025, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber
Platformda ayrıca milli park sınırları, tabiat parkları, doğal sit alanları ve sulak alan bölgeleri gibi coğrafi veri katmanları da yer alıyor.
Platformda ayrıca milli park sınırları, tabiat parkları, doğal sit alanları ve sulak alan bölgeleri gibi coğrafi veri katmanları da yer alıyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, e-Devlet üzerinden de erişilebilen Ulusal Coğrafi Bilgi Platformu’ndaki (UCBS) 630 coğrafi veri katmanından 100’ünü vatandaşların kullanımına açtı. Platformda sığınak alanlarından fay hatlarına, toprak kalitesinden imar planlarına kadar pek çok alana ilişkin veriler haritalandı. Bu sayede vatandaşlar coğrafi veriye hızlı erişim sağlarken, yatırımcılar da merak ettikleri konulara ilişkin verileri harita üzerinden en güncel şekliyle görebilecek.


KULLANICI SAYISI 400 BİNİ GEÇTİ

Platform 1 Ocak 2025 itibarıyla e-Devlet Kapısı üzerinden vatandaşların ve kamu kuruluşlarının kullanımına sunuldu. Erişime açıldığında 14 bin kullanıcısı olan platformda bu sayı kasım ayı itibarıyla 400 bini geçti. Afet ve acil durum, çevre, enerji ve farklı yatırım alanlarına ilişkin verilerin haritalandığı sistem vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. Vatandaşlar artık yaşadıkları ya da yatırım yapmayı düşündükleri bölgelerdeki imar planlarını, demiryolu hatlarını, liman bağlantı noktalarını ve çevre koruma alanlarını harita üzerinden kolayca görüntüleyebiliyor. Platformda ayrıca milli park sınırları, tabiat parkları, doğal sit alanları ve sulak alan bölgeleri gibi coğrafi veri katmanları da yer alıyor.


#dijital harita
#coğrafi veri
#vatandaş
#erişim
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI 29 MAYIS: İSKİ İstanbul baraj doluluk oranları nedir, yüzde kaç oldu, artış oldu mu?