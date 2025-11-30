2026 insan odaklı dönüşüm yılı olsun

İnşaatçılar ve Gayrimenkul Geliştiricileri Derneği (İNDER), yıl sonu değerlendirme toplantısında 2025 çalışmalarını ve sektörün gündemini paylaştı. İNDER Başkanı Engin Keçeli, kentsel dönüşüm, mevzuat düzenlemeleri ve sektör standartlarının güçlendirilmesi alanlarında yoğun bir dönem geçirdiklerini belirterek, dönüşümün ertelenemez bir zorunluluk olduğunu vurguladı. Milyonlarca yapının acil yenilenmesi gerektiğini dile getiren Keçeli, doğru politikalarla 2026’da inşaat sektörünün yeniden toparlanacağını söyledi.





SOSYAL KONUT HAMLESİNE DESTEK

Keçeli, "Kentsel dönüşüm insanların keyfine bırakılacak bir konu değil. Bugün dönüşmesi gereken milyonlarca konut var. Bir bina yeniden yapılır ama bir mahallenin belleği, bir ailenin aidiyeti kolayca inşa edilemez" dedi. 2025’i veri analizi ve fizibilite yılı olarak değerlendirdiklerine değinen Keçeli, doğru veriye ulaşmanın hâlâ güç olduğunu kaydetti. Keçeli, 2026’da dönüşümün sosyal ve kültürel boyutuna odaklanacaklarını, yılın teması kapsamında ocak ayında ilk etkinliği düzenleyeceklerini paylaştı. Sosyal konut politikasına da değinen Keçeli, devletin 500 bin sosyal konut hamlesini çok önemli ve yerinde bir adım olarak nitelendirdi. Keçeli, "Devlet bu konuda gerçekten çok iyi düşündü, Allah razı olsun. Bu projeler hem sektör hem vatandaş için büyük önem taşıyor. Destekliyoruz" diye konuştu.





DÜZENLEMELER KALİTEYİ ARTIRDI

Keçeli, 1+0 dairelerin yeniden yapılabilmesinin yeni konut alternatifi sunduğunu ve çatı katlarının bağımsız konut olarak değerlendirilebilmesinin projelerin fizibilitesini güçlendirdiğini söyledi. Engin Keçeli, müteahhit yeterlilik kriterlerindeki iyileştirmeler ile iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimi zorunluluğunun sektörde denetimi artırdığını dile getirdi ve İNDER’in yayımladığı "Müteahhit Seçme Rehberi" ile "Kentsel Dönüşüm: 10 Soru 10 Cevap" içeriklerinin hak sahipleri için yol gösterici olduğunu aktardı.





TALEP GÜÇLÜ VERİLER UMUT VERİYOR

Keçeli, verilerin konutun Türkiye’de hâlâ en güçlü yatırım aracı olduğunu gösterdiğini belirterek, genç nüfus ve yüksek talep sayesinde Türkiye’nin Avrupa’nın en büyük üretim kapasitelerinden birine sahip olduğunu söyledi. Keçeli, genç mühendis ve mimar adaylarıyla buluşmalar ile 7'nci İnşaat Şirketleri ve Tedarikçi Firmalar Buluşması’nın sektör içi dayanışmayı artırdığını ifade etti.





Güvenli şehirler için ortak akıl

İnşaatçılar ve Gayrimenkul Geliştiricileri Derneği, 14 Ocak’ta düzenleyeceği Kentsel Dönüşüm Zirvesi’nde dönüşümü finansal, hukuki, sosyal, psikolojik ve estetik boyutlarıyla ele alacak. Dernek, 2026’yı “İnsan Odaklı Dönüşüm Yılı” ilan ederek daha güvenli ve yaşanabilir şehirler için ortak aklı güçlendirmeyi hedefliyor.



