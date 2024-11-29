Dış ticaret açığı 10 ayda yüzde 30 azaldı

Ekonomi yönetiminin attığı adımlar ve üreticiyi desteklemesi ihracat rakamlarına yansıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle oluşturulan ekim ayına ilişkin geçici dış ticaret verileri açıklandı. Buna göre, Genel Ticaret Sistemi kapsamında ihracat, ekimde geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 3,1 artarak 23 milyar 500 milyon dolar, ithalat ise değişmeyerek 29 milyar 409 milyon dolar oldu.

Dış ticaret açığı, ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,5 azalarak 5 milyar 909 milyon dolara geriledi. Ocak-ekim döneminde dış ticaret açığı yüzde 30,1 azalışla 94 milyar 267 milyon dolardan 65 milyar 853 milyon dolara düştü. İhracatın ithalatı karşılama oranı Ocak-Ekim 2023 döneminde yüzde 69 iken bu yılın aynı döneminde yüzde 76,7'e yükseldi. Ocak-ekim döneminde ise ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,1 artışla 216 milyar 195 milyon dolara çıktı. İthalat ise yüzde 7,2 azalarak 282 milyar 49 milyon dolara geriledi.





ENERJİ VE ALTIN HARİÇ İHRACAT ARTTI

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, ekimde yüzde 7,2 artarak 20 milyar 565 milyon dolardan 22 milyar 55 milyon dolara çıktı. Ekimde enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat yüzde 2,4 artışla 22 milyar 151 milyon dolardan 22 milyar 682 milyon dolara ulaştı. Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret açığı, ekimde 627 milyon dolar olarak gerçekleşti.





ALMANYA DIŞ SATIŞTA ZİRVEDE

Dış ticaret hacmi yüzde 4,7 artışla 44 milyar 737 milyon dolar oldu. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 97,2 olarak hesaplandı. Ekim verilerine göre ülkeler özelinde ihracatta ilk sırayı 1 milyar 795 milyon dolarla Almanya aldı. Bu ülkeyi 1 milyar 562 milyon dolarla ABD, 1 milyar 294 milyon dolarla İngiltere, 1 milyar 236 milyon dolarla Irak, 1 milyar 159 milyon dolarla İtalya takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 30'unu oluşturdu.İthalatta ise Çin ilk sırada yer aldı. Çin'den yapılan ithalat tutarı 4 milyar 242 milyon dolar olarak hesaplandı. Öte yandan Türkiye'nin doğal gaz ithalatı ise eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,60 artarak yaklaşık 3 milyar 377 milyon 510 bin metreküp oldu. Eylülde en fazla doğal gaz ithalatı, 1 milyar 446 milyon 470 bin metreküple Rusya'dan yapıldı.





Ekonomi programı meyvelerini veriyor

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ekim ayı dış ticaret verilerini değerlendirdi. Dış ticaret ve cari işlemlerdeki olumlu gelişmelerin ekimde de devam ettiğine dikkat çeken Bolat, "Hükümetimizin ekonomi programının meyvelerini alıyoruz, dış ticaret açığı, tepe noktası olan Mayıs 2023'e göre ekim ayı itibarıyla tam 44,3 milyar dolar gerilemiştir" dedi. Bolat, ihracattaki artış ve ithalattaki düşüşün cari işlemler hesabındaki iyileşmelerle beraber finansal ve makroekonomik istikrarı güçlendirdiğini, ekonomik büyümeye olumlu katkı sunduğunu sözlerine ekledi.





Londra’da yatırımcı buluşması

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Berlin'den sonra İngiltere’nin başkenti Londra’da enerji alanında faaliyet gösteren yatırımcılarla buluşacak. ABD’li yatırım devi JP Morgan ev sahipliğindeki toplantıda dünyaca ünlü enerji şirketlerinin temsilcileri yer alacak. Toplantıda Türkiye’deki yatırımlar hakkında bilgi verecek olan Bayraktar, özellikle Türkiye’nin yenilenebilir enerjide 2035 yol haritasını anlatacak. Bayraktar, İngiltere Enerji Güvenliği Bakanı Ed Miliband ile bir görüşme yapacak. Görüşmede, iki ülke arasındaki enerji iş birliklerinin geliştirilmesi masaya yatırılacak. 120 bin megavatlık güneş ve rüzgâr kurulu güç hedefinden bahsedecek olan Bayraktar, YEKA ihalelerinde yarışma modeline geçtiklerini, her yıl güneş ve rüzgârda toplamda 2 bin megavatlık ihale yapma hedefleri hakkında bilgi verecek.











