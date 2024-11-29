Timur Soykan'ın sahte altın iftirasına Ticaret Bakanlığından sert cevap

Ticaret Bakanlığı, gümrüklerde altınlarla kara para aklandığına dair iddiaları yalanlayarak yapılan haberlerin algı operasyonu olduğunu belirtti.
Birgün Gazetesi yazarı Timur Soykan ve CHP'ye yakınlığıyla bilinen gazeteci Uğur Dündar, sahte altınla kara para aklandığı iddiasıyla Ticaret Bakanlığını hedef aldı. Devleti alenen karalama niyetiyle girişilen bu iftiraya Bakanlıktan sert cevap geldi. Bakanlık, söz konusu iddiaların asılsız ve maksatlı olduğunu belirterek, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü'nün kaçakçılıkla mücadeleye yönelik kararlı çabalarına zarar vermeye yönelik bir algı operasyonu olduğunu ifade etti. 1 Haziran 2023 tarihinden 28 Kasım 2024 tarihine kadar geçen sürede 66 milyar 19 milyon TL değerinde yasa dışı ticari faaliyet engellendiğini belirten Bakanlık, önceliklerinin gümrük ticareti süreçlerinde güvenliği artırmak ve yasa dışı ticareti asgariye düşürmek olduğunu kaydetti.
Ticaret Bakanlığı,
Birgün Gazetesi yazarı Timur Soykan
ve gazeteci
'ın "Sahte Altınla Kara Para Dümeni" iddialarını yalanlayarak bu girişimin Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü'nün kaçakçılıkla mücadeleye yönelik kararlı çabalarına zarar vermeye yönelik bir algı operasyonu olduğunu belirtti.
"Kaçakçılıkla mücadele hedef alındı"
Soykan imzasıyla yayınlanan ve
'ye yakınlığıyla bilinen Dündar'ın sosyal medya hesabından paylaşarak yalanı körüklediği iddialara ilişkin
tarafından yazılı bir açıklama yapıldı.
Bakanlığın basın açıklamasında söz konusu haberin maksatlı ve karalayıcı olduğu belirtilerek
Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü
'nün
deki yoğun çabalarının hedef alındığı vurgulandı.
Açıklamada,
İstanbul Havalimanı Gümrük Müdürlüğü
'nü hedef alan ve gerçek dışı bilgileri içeren haberde yer alan "
pirinç levhaların altın levhalarla değiştirildiği
" iddialarının tamamen asılsız olduğunun altı çizildi.
Bakanlıktan iftiralara sert cevap
Soykan ve Dündar ortaklığında başlatılan yalan rüzgarının, ülke genelinde kaçakçılıkla mücadele eden Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü'nün başarısını gölgelemeyi amaçlayan bir algı operasyonu olduğunu belirten Bakanlık, söz konusu iddialara ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi
:
"Bugün Birgün gazetesinden Timur Soykan imzası ile yayınlanan; maksatlı, karalayıcı ve Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü birimlerimizin kaçakçılık ve yasa dışı ticari faaliyetlere karşı sürdürdüğü yoğun çabalarına kara çalmayı hedefleyen “Sahte altınla kara para dümeni” başlıklı haber ve gazeteci Uğur Dündar’ın sosyal medya hesabı üzerinden gerçekleştirdiği dezenformasyona karşı kamuoyumuzun bilgisine;
"Maksatlı ve karalayıcı algı operasyonu"
Ticaret Bakanlığı olarak gümrüklerdeki
ve
yasa dışı ticari faaliyetler
e karşı mücadelemiz kararlılıkla sürmektedir.
İstanbul Havalimanı Gümrük Müdürlüğü
müzü hedef alan ve gerçek dışı bilgiler içeren haberinde gündeme getirdiği “
pirinç levhaların yolda altın levhalarla değiştirildiği
” iddiası maksatlı, karalayıcı ve Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğümüzün kaçakçılık ve yasa dışı ticari faaliyetlere karşı ülkemiz çapında yürüttüğü kararlı mücadeleyi zedeleyici bir algı operasyonudur.
"66 milyar TL değerinde yasa dışı ticari faaliyet engellendi"
Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğümüz, şimdiye kadar ülke çapında başta uyuşturucu, tütün mamülleri, akaryakıt, değerli maden, elektrik elektronik, gıda, tıbbi malzeme başta olmak üzere birçok yasa dışı ticaret eylemine karşı geniş çaplı operasyonlar yürütmüştür. 1 Haziran 2023 tarihinden 28 Kasım 2024 tarihine kadar geçen sürede tespit edilen 9.953 farklı olayda,
66 milyar 19 milyon TL değerinde yasa dışı ticari faaliyet engellenmiştir
. Bu olayların 481’i değerli madenlerle ilgili yasa dışı ticari faaliyet olup toplam değeri 3 milyar 741 milyon TL’dir.
"Yasa dışı ticarete karşı mücadelemiz son 18 aylık artarak sürdü"
Son 18 aylık sürede %76 artış oranı ile 1.705 farklı olayda 30 ton 210 kg ağırlığında yaklaşık 33,5 milyar TL değerinde
yakalaması gerçekleştirilmiştir. 33,5 milyar TL’lik uyuşturucu yakalaması tam %331 oranında bir artışa denk gelmektedir.
Ticaret Bakanlığımızın gümrüklerimizde tesis ettiği
modern yöntem ve teknik alt yapı
sayesinde kaçaklıkla ve yasa dışı ticarete karşı mücadelemiz son 18 aylık artarak sürmüştür. Farklı mecralarda yer alan gerçek dışı iddialar en başta ülkemiz çapında yoğun bir çaba ile kaçaklığa karşı büyük başarılar elde eden
Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü
personelimizin emeklerine çalınmak istenen kara bir lekedir.
olarak önceliğimiz, ülke ticaretimizin önemli bir dilimini oluşturan
süreçlerinde güvenliği artırmak ve yasa dışı ticareti asgariye düşürmektir. Bu çerçevede yasal adımlarla
hakkını ve hukukunu korumaya ve adil, şeffaf ve rekabete dayalı bir ticari sistemi inşa etmektir.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur."
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