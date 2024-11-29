Timur Soykan'ın sahte altın iftirasına Ticaret Bakanlığından sert cevap

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğümüz, şimdiye kadar ülke çapında başta uyuşturucu, tütün mamülleri, akaryakıt, değerli maden, elektrik elektronik, gıda, tıbbi malzeme başta olmak üzere birçok yasa dışı ticaret eylemine karşı geniş çaplı operasyonlar yürütmüştür. 1 Haziran 2023 tarihinden 28 Kasım 2024 tarihine kadar geçen sürede tespit edilen 9.953 farklı olayda,

66 milyar 19 milyon TL değerinde yasa dışı ticari faaliyet engellenmiştir