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Ekonomi

Dış ticaret açığını yerli ürünlerle kapatma planı

İhracat ile büyümesini sürdürülebilir hale getirmek isteyen Türkiye, dış ticaret açığını kapatmak için de çalışmalarını hızlandırıyor. Güncellenen dış ticaret açığı hedefi geçen yıla göre yüzde 24,52 azalarak 80 milyar dolara çekildi. Yıl sonuna kadar farklı alanlarda yapılan üretimde yerliliğin artırılmasını benimseyen bir anlayış ile ithalat düşürülecek.

Ali Kürşat Büyükada
04:00 - 27/07/2024 Cumartesi
Güncelleme: 01:54 - 27/07/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Ömer Bolat.
Ömer Bolat.

İhracat ile büyümesini sürdürülebilir hale getirmek isteyen Türkiye, dış ticaret açığını kapatmak için de çalışmalarını hızlandırıyor. Güncellenen dış ticaret açığı hedefi geçen yıla göre yüzde 24,52 azalarak 80 milyar dolar oldu. Yıl sonuna kadar farklı alanlarda yapılan üretimde yerliliğin artırılmasını benimseyen bir anlayış ile ithalat düşürülecek. Dış ticarette hedeflerin tutması durumunda 375 milyar dolarlık ihracat yapılması beklenirken, ithalatın 455 milyar dolar olması öngörülüyor.

ÜRETİCİ VE TÜKETİCİ KORUNACAK

Dış ticaret açığı azaltılmaya çalışırken üretici ve tüketici kollanacak. Yurt dışı menşeli ürünlerin yerlilerinin üretilmesi için Tarım ve Orman Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve diğer bakanlıklar ile irtibatlar kurulacak. Yurt dışından alınan ürünlerin muadillerinin Türkiye'de üretimini yapabilecek firmalar desteklenecek. Hükümetin ekonomideki tasarruf politikaları vatandaşlara da yansımış durumda. Bu anlamda perakende geliri son 14 haftada yaklaşık yüzde 25 geriledi. Özellikle Türkiye'de faaliyet gösteren lüks tüketim markaları yılın ilk yarısında yaklaşık yüzde 20 daha az satış gerçekleştirdi.

GÜMRÜKLERDEN YILDA 620 MİLYAR $'LIK TİCARET

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 156 gümrük müdürlüğü, 29 kara, 14 hava, 48 deniz ve 5 demir yolu gümrük kapısı aracılığıyla çalışmaları sürdürdüğünü belirterek, "Ülkemizde toplam 620 milyar dolarlık ihracat ve ithalatı kapsayan dış ticaret faaliyeti gümrüklerimiz üzerinden yürütülüyor" bilgisini verdi. Bakan Bolat, sosyal medya hesabından, "Bir siyasi parti eş genel başkanının Ağrı Gürbulak Sınır Kapımızda yaptığı açıklama üzerine..." ifadesini kullanarak, paylaşımda bulundu.

YILDA 8,9 MİLYON BEYANNAMEYE ONAY

Bolat, yılda toplam 5,4 milyon ihracat, 3,5 milyon adet de ithalat beyannamesinin kontrolünün sağlanıp tescil edildiğini açıkladı. Ayrıca gümrüklerde yılda 11,8 milyon aracın ve 182,5 milyon yolcunun giriş-çıkış işleminin yapıldığına işaret eden Bolat, 8 milyon 300 bin konteynerin gümrük işlemlerinin de buralardan gerçekleştirildiğine dikkat çekti.

Gelirin yüzde 26'sı nakit

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'nin toplam vergi gelirlerinin yüzde 26'sının da gümrüklerden nakit tahsil edilip Hazine ve Maliye Bakanlığı'na hemen aktarıldığını dile getirdi. Bolat şu değerlendirmede bulundu: "1 Haziran 2023'ten bugüne kadar geçen 13,5 aylık süre zarfında toplam 7 bin 281 adet yasa dışı mal yakalama olayı gerçekleştirildi. Bunların 17 tonu uyuşturucu yakalamasıdır ve toplam değeri 12 milyar liraya denk geliyor. Aynı sürede, 13,5 ay içinde 7 bin 281 vakada toplam 35,5 milyar lira değerinde yasa dışı mal geçişi engellendi. Ülkemizin artan dış ticaretinin etkin yürütülmesi görevimizi sürdüreceğiz."


Bakan Kacır: 6,4 trilyon liralık yatırımın ve 2 milyon 800 bin istihdamın önünü açtık

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Atatürk Kültür Merkezi'nde Yüksek Teknoloji Yatırım Programı Tanıtım Toplantısı'na katıldı. Bakan Kacır, program sonrasında yaptığı basın açıklamasında, “Türkiye son 22 yılda Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yatırımlarda üretim alanında muazzam bir ivme ile gelişme kaydetti. Sanayide çalışan sayımızı 3 milyon 900 binden 6 milyon 700 bine yükselttik. Organize sanayi bölgelerimizin sayısını 191'den 361'e çıkardık. 43 yeni endüstri bölgesi kurduk. Bütün bu altyapılar otomotivde üretimimizi yıllık 357 binden bir milyon 468 bine, beyaz eşyada üretimimizin yıllık 6,7 milyondan 32,3 milyona, demircilikte üretimimizi yıllık 16 milyon tondan 34 milyon tona, ilaçta üretimimizi 969 milyon kutudan 2,4 milyar kutuya çıkarmamızı sağladık. Böylelikle tüm sanayi sektörlerinde, sanayi ürünleri ihracatımızı yıllık 34 milyar dolardan 241 milyar dolara yükseltmeyi, sanayicilerimizde, yatırımcılarımızla birlikte başardık. Bugüne kadar son 22 yılda 73 bine yakın yatırıma teşvik vergisi düzenledik. 6,4 trilyon liralık yatırımın ve 2 milyon 800 bin istihdamın önünü açtık. Özellikle stratejik nitelikteki büyük ölçekli yatırımlara teşvikler sunmamıza imkan tanıyan proje bazlı devlet destekleri kapsamında bugüne dek 60'dan fazla yatırımı destekledik ”dedi.


#Ticaret
#Ekonomi
#İhracat
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