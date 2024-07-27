Dış ticaret açığını yerli ürünlerle kapatma planı

İhracat ile büyümesini sürdürülebilir hale getirmek isteyen Türkiye, dış ticaret açığını kapatmak için de çalışmalarını hızlandırıyor. Güncellenen dış ticaret açığı hedefi geçen yıla göre yüzde 24,52 azalarak 80 milyar dolar oldu. Yıl sonuna kadar farklı alanlarda yapılan üretimde yerliliğin artırılmasını benimseyen bir anlayış ile ithalat düşürülecek. Dış ticarette hedeflerin tutması durumunda 375 milyar dolarlık ihracat yapılması beklenirken, ithalatın 455 milyar dolar olması öngörülüyor.

ÜRETİCİ VE TÜKETİCİ KORUNACAK

Dış ticaret açığı azaltılmaya çalışırken üretici ve tüketici kollanacak. Yurt dışı menşeli ürünlerin yerlilerinin üretilmesi için Tarım ve Orman Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve diğer bakanlıklar ile irtibatlar kurulacak. Yurt dışından alınan ürünlerin muadillerinin Türkiye'de üretimini yapabilecek firmalar desteklenecek. Hükümetin ekonomideki tasarruf politikaları vatandaşlara da yansımış durumda. Bu anlamda perakende geliri son 14 haftada yaklaşık yüzde 25 geriledi. Özellikle Türkiye'de faaliyet gösteren lüks tüketim markaları yılın ilk yarısında yaklaşık yüzde 20 daha az satış gerçekleştirdi.

GÜMRÜKLERDEN YILDA 620 MİLYAR $'LIK TİCARET

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 156 gümrük müdürlüğü, 29 kara, 14 hava, 48 deniz ve 5 demir yolu gümrük kapısı aracılığıyla çalışmaları sürdürdüğünü belirterek, "Ülkemizde toplam 620 milyar dolarlık ihracat ve ithalatı kapsayan dış ticaret faaliyeti gümrüklerimiz üzerinden yürütülüyor" bilgisini verdi. Bakan Bolat, sosyal medya hesabından, "Bir siyasi parti eş genel başkanının Ağrı Gürbulak Sınır Kapımızda yaptığı açıklama üzerine..." ifadesini kullanarak, paylaşımda bulundu.

YILDA 8,9 MİLYON BEYANNAMEYE ONAY

Bolat, yılda toplam 5,4 milyon ihracat, 3,5 milyon adet de ithalat beyannamesinin kontrolünün sağlanıp tescil edildiğini açıkladı. Ayrıca gümrüklerde yılda 11,8 milyon aracın ve 182,5 milyon yolcunun giriş-çıkış işleminin yapıldığına işaret eden Bolat, 8 milyon 300 bin konteynerin gümrük işlemlerinin de buralardan gerçekleştirildiğine dikkat çekti.

Gelirin yüzde 26'sı nakit

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'nin toplam vergi gelirlerinin yüzde 26'sının da gümrüklerden nakit tahsil edilip Hazine ve Maliye Bakanlığı'na hemen aktarıldığını dile getirdi. Bolat şu değerlendirmede bulundu: "1 Haziran 2023'ten bugüne kadar geçen 13,5 aylık süre zarfında toplam 7 bin 281 adet yasa dışı mal yakalama olayı gerçekleştirildi. Bunların 17 tonu uyuşturucu yakalamasıdır ve toplam değeri 12 milyar liraya denk geliyor. Aynı sürede, 13,5 ay içinde 7 bin 281 vakada toplam 35,5 milyar lira değerinde yasa dışı mal geçişi engellendi. Ülkemizin artan dış ticaretinin etkin yürütülmesi görevimizi sürdüreceğiz."







