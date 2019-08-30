Ekonomi Doğal gaza yüzde 15 zam yapıldı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Doğal gaza yüzde 15 zam yapıldı

BOTAŞ'ın ilan ettiği toptan satış fiyatları kapsamında, konutlarda kullanılan doğalgaz fiyatında yüzde 14.97 oranında artış yapıldı. Yeni fiyatların 1 Eylül 2019 tarihinden itibaren geçerli olacağı bilgisine yer verildi.

Haber Merkezi Diğer
ARŞİV
ARŞİV

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK) doğal gaz fiyatlarına yüzde 14,90 zam yapıldığı bildirildi.

EPDK'den yapılan açıklamada, Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi'nin (BOTAŞ) ilan ettiği doğal gaz toptan satış fiyatları kapsamında, konut tüketicilerinin de dahil olduğu yıllık 300 bin metreküp ve altı tüketiciler için nihai doğal gaz satış fiyatlarında ortalama yüzde 14,90 artışa gidildiği kaydedildi.

  • Açıklamada, yeni fiyatların 1 Eylül 2019 tarihinden itibaren geçerli olacağı bilgisine yer verildi.

Tekirdağ’da ikinci doğalgaz rezervi bulundu
GÜNDEM
Tekirdağ’da ikinci doğalgaz rezervi bulundu
Fatura cepleri yakacak

Fatura cepleri yakacak

Konutlarda kullanılan doğal gaza yüzde 14.97 zam yapıldı.
Yeni zaferler gelecek

Yeni zaferler gelecek

Erdoğan, Fırat'ın doğusuna ilişkin mesajlar verdi.
Kayseride unutulmaz maç

Kayseri'de
unutulmaz maç

5 gol atıldı 5 de kırmızı kart çıktı bu da son sahne.
İki ismi ilk kez çağırdı

İki ismi ilk kez çağırdı

​Şenol Güneş, A Milli Takımımızın kadrosunu açıkladı.
Taksiciler 'zam' kuyruğunda

Taksiciler 'zam' kuyruğunda

Zamlı tarife pazartesi günü başlıyor.
Seçim vaadini<br>inkar ettiler!

Seçim vaadini
inkar ettiler!

'Ücretsiz olacak' dedikleri öğrenci servislerine zam yapmışlardı.

Her an her şeyi yapabiliriz

Her an her şeyi yapabiliriz

​Cumhurbaşkanı Erdoğan Moskova dönüşü, Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni Karagül'ün sorularını cevapladı.
İzmir sallandı

İzmir sallandı

Ege Denizi'nde deprem: İzmir ve Aydın'da hissedildi
Ateşkes kararı

Ateşkes kararı

​Rusya, Esed rejiminin İdlib'e yapacağı ateşkes tarihini açıkladı.

​Bu sezon ülke puanı sıralaması açısından kritik bir sezon yaşayacağız.
Rakiplerimiz belli oldu

Rakiplerimiz belli oldu

Beşiktaş, Başakşehir ve Trabzonspor'un grupları belirlendi.
Kan davası dehşeti

Kan davası dehşeti

Defalarca bıçaklayıp kimseyi yaklaştırmadılar.
İkinci ortak<br>helikopter uçuşu

İkinci ortak
helikopter uçuşu

​4 helikopter havadan keşif ve gözetleme yaptı.
Mısırlı yıldız <br>İstanbul'a geliyor

Mısırlı yıldız
İstanbul'a geliyor

​Beşiktaş, Arsenalli futbolcu ile anlaşmaya vardı.
İstediğimiz<br>noktada değil

İstediğimiz
noktada değil

​Erdoğan, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
Oruç Reis<br>Akdeniz'e indi

Oruç Reis
Akdeniz'e indi

​Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı video yayımladı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.