Ekonomi Doğal gazda temmuz tarifesi sabit kaldı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Doğal gazda temmuz tarifesi sabit kaldı

Doğal gazda temmuz ayından itibaren geçerli olacak mesken, sanayi aboneleri ve elektrik üretim amaçlı tarife sabit kaldı.

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Haber Merkezi AA
Doğal gaza zam yapıldı mı? Doğal gaz ücretlerinde artış var mı? BOTAŞtan açıklama geldi
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Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) internet sitesinde temmuz ayına ilişkin tarife tablosu yayımlandı.

Buna göre, BOTAŞ'ın konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine temmuzda uygulayacağı satış fiyatı sabit kalarak 1000 metreküp doğal gaz için 3 bin 264 lira, sanayi abonelerinin tarifesi de 1000 metreküp doğal gaz için 10 bin 416 lira oldu.

Elektrik üretim amaçlı tarifede 1000 metreküp doğal gazın fiyatı da sabit kalarak 12 bin 500 olarak belirlendi.

Doğal gazda fiyat tarifeleri aylık olarak hesaplanıyor.

Resmi Gazete'de yayımlandı: Asgari ücret 1 Temmuz'dan itibaren zamlı ödenecek
EKONOMİ
Resmi Gazete'de yayımlandı: Asgari ücret 1 Temmuz'dan itibaren zamlı ödenecek

Asgari ücrette işçi tarafının teklifi 6 bin 391 lira oldu
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Yaklaşık 7 milyon asgari ücretlinin merakla beklediği asgari ücrette ara zam oranı için çalışmalarda sona yaklaşıldı.
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Dün ilk toplantı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında yapılmıştı.
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İkinci toplantı ise işçi kesimini temsil eden TÜRK-İŞ, işveren kesimini temsil eden Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) ve hükümet yetkilileri ile birlikte bakanlıkta gerçekleştirildi.
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TÜRK-İŞ Genel Sekreteri Irgat, toplantı sonrası açıklamada bulundu.
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\" \"Enflasyon oranlarını ortaya koyduk. İnsanca yaşayabilecek bir ücreti insanların hak ettiğini ifade ettik.\" diyen Irgat, şu ifadeleri kullandı:
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\"Bugün itibariyle 15 milyon 200 bin çalışan var. Bunların 2 milyon 200 bini örgütlü. İnsanca yaşayabileceğimiz bir ücreti ifade ettik. Geldiğimiz noktada işverenlerin istekleri oldu. 6 bin 391 lira açlık sınırını ifade ettik, bunun altında kalmasın dedik\"
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Ayrıca Irgat, yarın bir toplantı daha olmasını beklediklerini vurgulayarak üçüncü toplantıda komisyonun son kararını vermesi gerektiğini söyledi.<br>
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Asgari ücrette işçi tarafının teklifi 6 bin 391 lira oldu
Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün ikinci toplantısını yaptı. TÜRK-İŞ Genel Sekreteri Nazmi Irgat, toplantı sonrası yaptığı açıklamada ara zam tekliflerinin 6 bin 391 lira olduğunu söyledi. Irgat, yarınki toplantıda komisyonun son kararını vermesi gerektiğini ifade etti.
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