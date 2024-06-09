Doğal gazda gelire göre tarife

Enerjide dışa bağımlılığını azaltarak yerli ve milli hamlelerini artıran Türkiye, Karadeniz gazının sisteme verilmesi ile birlikte önemli bir arz-fiyat dengesi sağladı. Fatih Sondaj Gemisi'nin Karadeniz’de keşfettiği doğal gaz 12 ay boyunca vatandaşın evini ısıttı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Nisan 2023'te müjdelediği 25 metreküp ücretsiz doğal gaz uygulaması 1 Mayıs 2024 itibarıyla sona erdi. Hükümet, yerli doğal gaz konusunda yeni bir adım atmaya hazırlanıyor.

Yerli gaz üretiminin vatandaşın cebine yansıması için Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, doğal gaz kullanımında gelire göre kademeli fiyat düzenlemesine gidecek. Uygulamada belirli bir gelir seviyesi altında olan kesimlere öncelik verilecek. Gelir seviyesi belirlenen düzeyin üzerinde olan kesimler için ise doğalgaz fiyatı kademeli olarak belirlenecek.