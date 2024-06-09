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Ekonomi

Doğal gazda gelire göre tarife

Mayıs ayında biten 25 metreküp bedelsiz doğal gaz uygulamasının ardından hükümet yeni bir plan için düğmeye bastı. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmaya göre, doğal gaz kullanımında gelire göre kademeli fiyat düzenlemesine gidilecek.

Resul Ekrem Şahan
04:00 - 9/06/2024 Pazar
Güncelleme: 05:14 - 9/06/2024 Pazar
Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Enerjide dışa bağımlılığını azaltarak yerli ve milli hamlelerini artıran Türkiye, Karadeniz gazının sisteme verilmesi ile birlikte önemli bir arz-fiyat dengesi sağladı. Fatih Sondaj Gemisi'nin Karadeniz’de keşfettiği doğal gaz 12 ay boyunca vatandaşın evini ısıttı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Nisan 2023'te müjdelediği 25 metreküp ücretsiz doğal gaz uygulaması 1 Mayıs 2024 itibarıyla sona erdi. Hükümet, yerli doğal gaz konusunda yeni bir adım atmaya hazırlanıyor.


ÜST GELİRE KADEMELİ SİSTEM

Yerli gaz üretiminin vatandaşın cebine yansıması için Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, doğal gaz kullanımında gelire göre kademeli fiyat düzenlemesine gidecek. Uygulamada belirli bir gelir seviyesi altında olan kesimlere öncelik verilecek. Gelir seviyesi belirlenen düzeyin üzerinde olan kesimler için ise doğalgaz fiyatı kademeli olarak belirlenecek.


FATURAYA YÜZDELİK ÖDEME

İki bakanlık, gelire göre doğal gaz tarifesi düzenlemesinin alt yapısını oluşturacak. Böylelikle geliri düşük olan kesimin fatura yükü azaltılacak. Yapılan çalışmaya göre faturada indirim yer almayacak. Sübvanse edilen kısım ödeme zamanı tahsil edilecek. İndirim yapılacak kısım Hazine tarafından karşılanacak.


#ekonomi
#doğal gaz
#tarife
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