Doğalgaza neden zam yapıldı? Uzmanlar Ekim’de indirim bekliyor

Eylül ayının ilk gününden geçerli olmak itibariyle doğalgaza yüzde 15 zam yapıldı. Böylece son iki aylık dönemde gelen zam miktarı toplam yüzde 30 seviyelerine ulaştı. Zamların neden yapıldığı kadar, yakın zamanda doğalgazda indirim mümkün mü sorusu da gündeme geldi.

Enerji Ekonomisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu, uluslararası piyasalarda doğalgaz fiyatlarının sabit olduğunu belirterek, ABD’de de Avrupa’da da Temmuz sonundaki seviyelerin korunduğunu açıkladı.

TL bu dönemde değer kaybetti

Aynı dönem Türk Lirası’nın değer kaybının yüzde 5 düzeyinde olduğuna işaret eden Kumbaroğlu, şunları söyledi:

"Dolayısıyla gelen zamların ancak yüzde 5’lik bölümünü piyasalardaki gelişmeler ile açıklamak mümkün. Türkiye petrol fiyatlarına endeksli ve üç ayda bir güncellenen, fiyatlara gecikmeli yansıyan bir formül üzerinden doğalgaz ithalatı yaptığı için petrol fiyatlarına da bakmak gerekiyor.

Petrol fiyatları Aralık’ta 50 dolarlar seviyesinde iken yılbaşında yükselişe geçerek Nisan-Mayıs aylarında varili 70 doları aştı. Ham petrol fiyatı bugün 60 dolara gerilemiş durumda. Bu nedenle doğalgazda bugün görülen fiyat artışları yılbaşında petrol fiyatlarında görülen artışlarla ilişkilendirilebilir.

Doğalgaz üreten bir tesisin bacası.



1 Ekim’de indirim mümkün

Neden bu ise Mayıs sonrası petrol fiyatlarının düşmüş olması nedeniyle 1 Ekim itibarı ile yılın son çeyreği için yapılacak fiyat güncellemesinde aynı şekilde düşmesi gerekir.

Türk sanayicisi Avrupa’ya kıyasla düşük doğalgaz fiyatları ile sağladığı rekabet avantajını fiyat artışlarından dolayı kaybetme tehlikesi ile karşı karşıya. Ekonomiyi canlandırmaya, enflasyonu dizginlemeye çalıştığımız bir dönemde gelen zamlar yabancı yatırımcıları da ürkütebilir, kaş yaparken göz çıkartabilir.

Bu nedenle petrol fiyatlarına endeksli fiyat formülünün 1 Ekim için ortaya çıkardığı fiyat indirimi beklentisi mutlaka piyasaya yansıtılmalıdır."

EKONOMİ Doğal gaza yüzde 15 zam yapıldı