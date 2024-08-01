Doğanlar Holding inşaat sektöründe yeni bir döneme giriyor

Doğan, Doğanlar Holding Yönetim Kurulu Üyeliği, Biotrend Enerji Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği unvanlarına ek olarak üstlendiği bu yeni görevle birlikte Doğyap ’ın büyüme stratejilerine yön verecek. Yeni yönetimde Doğan Ali Doğan Doğyap Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görevine devam ederken, Şafak Doğan Doğyap Yönetim Kurulu Üyesi olarak yeni görevine başladı.





Doğyap’ın Genel Müdürlük görevine ise daha önce Biotrend firmasında COO olarak görev yapan Hakan Hasan Emek getirildi. Sektördeki deneyimi ve vizyonuyla dikkat çeken Emek, Doğyap’ın büyüme hedeflerine ulaşmasında önemli bir rol oynayacak.





Yenibosna’da kentsel dönüşüm projesi başlıyor





Doğyap, İstanbul’un önemli lokasyonlarından Yenibosna’da bir kentsel dönüşüm projesine start veriyor. Yaklaşık 10 dönüm arsa içerisinde 24.000m2 konut 10.000m2 ticari alan yapılması planlanıyor. Bu çalışma, yatay mimariye sahip, az katlı bu proje, örnek gösterilebilecek gerçek bir kentsel dönüşüm projesi olacak. Şirket, bu proje ile birlikte Türkiye’nin dönüşen yüzüne önemli bir katkı sunmayı hedefliyor.









Doğyap’ın faaliyet alanları genişliyor





Doğyap, üst ve alt yapı çalışmalarının yanı sıra sosyal yaşam alanları, toplu konut, AVM ve ticaret merkezi gibi temel alanlarda yurt içi ve yurt dışında faaliyetlerini sürdürüyor. Özellikle Afrika’da önemli projelere imza atan şirket, meyve ve sebze hali ile tır parkı inşaatlarının ardından yeni yatırımlara hız verdi.



