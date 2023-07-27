Doğanlar Mobilya Grubu kurumsallaşma çalışmalarına son hız devam ediyor

“Doğanlar Mobilya Grubu organizasyonel şemasında yaptığımız değişiklikler, bundan sonraki adımlarımızı sürdürülebilir kılmak adına önemli. Özellikle bizim gibi aile şirketlerinde, kurumsallaşmak, sahaya profesyonelleri indirmek değerli. Nesilden nesillere ilerlemek adına da şart.”