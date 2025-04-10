Doğanlar Mobilya Grubu, sürdürülebilir büyüme ile 2024’te 10 milyar TL ciroya ulaştı: Hedef 2025’te Liderlik

Doğanlar Mobilya Grubu, küresel ekonomik belirsizliklerin gölgesinde geçen 2024 yılını, sürdürülebilir büyüme stratejisiyle başarıyla tamamladı. Doğtaş, Kelebek ve Lova Yatak gibi sevilen markaları bünyesinde bulunduran Grup, bir önceki yıla kıyasla yüzde 52'lik dikkat çekici bir artışla 10 milyar TL ciroya ulaşarak sektördeki liderliğini perçinledi. 65 yeni satış noktası açarak mağaza sayısını 795'e çıkaran Grup, kurumsal satış departmanının etkin çalışmalarıyla uluslararası arenadaki varlığını da güçlendirerek faaliyet gösterdiği ülke sayısını 45'ten 60'a yükseltti.
2024 yılı, küresel ve yerel zorluklara rağmen Doğanlar Mobilya Grubu için önemli başarılarla dolu bir yıl oldu. Türkiye'nin en köklü mobilya şirketlerinden biri olarak, tasarım, estetik ve konforu bir araya getirme misyonuyla altı markasıyla (Doğtaş, Kelebek, Kelebek Mutfak-Banyo, Lova Yatak, Ruumstore ve BİGA Home) her yaşam alanına değer katmaya devam etti.
İnovasyon ve Sürdürülebilirlik Odaklı Ar-Ge Yatırımları
Doğanlar Mobilya Grubu, 2024 yılında Ar-Ge ve inovasyona yaptığı 106.631.995 TL'lik yatırımla sektördeki öncü konumunu daha da sağlamlaştırdı. Maltepe, Düzce ve Çanakkale'deki ileri teknolojiyle donatılmış Tasarım Merkezleri'nde VR/AR uygulamaları ve yapay zeka destekli sistemlerle tasarım süreçlerini optimize ederek verimliliği artırdı. Sürdürülebilirlik vizyonuyla hareket eden Grup, geri dönüşüm kumaş kullanımı ve biobazlı sunta gibi çevre dostu malzemeleri üretim süreçlerine entegre etti. Üretim tesislerine kurulan 9.542 kWp gücündeki GES sistemleri ile enerji verimliliğini artırarak çevresel sürdürülebilirliğe katkı sağladı.
Operasyonel Yatırımlar ve Dijital Dönüşüm
2024 yılında, operasyonel yatırımların büyük ölçüde tamamlanmasına odaklanıldı. Düzce ve Biga'daki üretim tesislerinin çatılarında GES yatırımları devreye alındı. Üretim süreçlerinde robotik süreçler ve MES-SCADA sistemleri kullanıldı. Tesislerdeki bina ve depo yatırımları tamamlanarak kapasite artırıldı. İzmir'de başlatılan uçtan uca nitelikli teslimat projesi diğer bölgelere yaygınlaştırılmaya başlandı.
Dijital dönüşüm alanında da önemli adımlar atıldı. Mobilya sektöründe ilk olan Rise With SAP HANA projesi ile tüm iş süreçlerini bulut ortamına taşıyarak süreçlerini verimli hale getirerek pazarın değişkenlerine hızlı uyum sağlayan bir altyapı kurma çalışmalarını başlattı. Robotic Süreç Otomasyonu (RPA) projeleri hayata geçirildi, Sanal Asistan uygulaması devreye alındı ve yapay zeka uygulamaları süreçlere adapte edildi.
2025 Hedefleri: Sürdürülebilir Büyüme ve Karlılık Dengesi
Küresel Vizyon ve Sürdürülebilirlik Taahhüdü
Doğanlar Mobilya Grubu, sürdürülebilirliği iş modelinin ayrılmaz bir parçası olarak benimseyerek gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmayı hedefliyor. 2024 yılında üretim tesislerine kurulan GES sistemleri ve geri dönüştürülmüş malzeme kullanımı gibi uygulamalarla çevreye duyarlı bir yaklaşım sergileyen Grup, 2025 planları doğrultusunda tedarikçilere yönelik sürdürülebilirlik eğitimleri ve atık azaltma projeleri gibi inisiyatiflerle sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmayı amaçlıyor. Küresel arenada lider bir oyuncu olma vizyonuyla hareket eden Grup, Afrika, Orta Doğu ve Güney Amerika gibi stratejik pazarlarda varlığını güçlendirmeyi hedefliyor. Uluslararası pazarlarda rekabet gücünü artırmak için pazar dinamiklerini titizlikle analiz eden Grup, ABD'de Doğtaş, Avrupa ve Asya'da Kelebek, Afrika'da ise BİGA Home markalarıyla yerel pazar ihtiyaçlarına uygun ürünler sunuyor.