Doğru yatırım bilgiden geçiyor

Albayrak Medya Grubu mecralarından Tvnet ve Z Raporu’nun düzenlediği İş Sohbetleri’nin ikincisi dün Halk Bankası’nın ana sponsorluğunda ve Borsa İstanbul’un destekçiliğinde, Boğaziçi Üniversitesi’nde gerçekleştirildi. ‘Finansal Okuryazarlık’ temalı foruma; akademi ve finans dünyasından uzman isimlerin yanı sıra çok sayıda öğrenci katıldı. Moderatörlüğünü Tvnet Ekonomi Şefi Semra Karabaş’ın üstlendiği programda; İntegral Yatırım Araştırma Müdürü Seda Yalçınkaya Özer, A1 Capital Genel Müdür Yardımcısı Baki Atılal ve Ekonomist Mustafa Aşkın konuşma yaptı.





YATIRIM ARACINI TANIMAK ÖNEMLİ

“Maksat iş olsun” mottosuyla düzenlenen forumda; ‘Nasıl tasarruf edilir?’, ‘Elde edilen tasarruflar nasıl doğru değerlendirilir?’, gibi konular masaya yatırıldı. Zirveye yoğun ilgi gösterildi. Doğru yatırım yapmanın önemine değinen İntegral Yatırım Araştırma Müdürü Seda Yalçınkaya Özer, “Yatırım yaparken kişinin kendini tanıması önemli ama yatırım yaptığı enstrümanı tanıması da çok önemli. Ancak tanımıyorlar, neye yatırım yaptığını bilmiyorlar. Bir hisse senedi alıp onun faaliyet alanını bilmeyenler var. Her enstrümanın dinamiği farklı. Bilmediğin bir şeyi satın alırsan kaybedersin. Sistemi, işleyişi bilmek ve öğrenmek önemli” dedi.





KOLAY PARA FARE KAPANINDA

Ekonomist Mustafa Aşkın ise, şunları kaydetti: “Riskini anlayabilmesi için yatırımcının kendini tanıması gerekiyor. Ancak bizim sahada gördüğümüz şu; ‘kısa vadede kazanayım’ telaşı var. Kısa vadede para kazanmak tuzaktaki peynir gibi. Son dönemde bunu yapanların dolandırıldığını görüyoruz. Bilgisizlik ve açgözlülük buna yol açıyor. Ne kadar vadede, hangi ürüne yatırım yapacağınızı planlayacaksınız. Bu konuda uzman olmanıza gerek yok, sizi yönlendirecek olan yetkili kurum ve kişiler var.”





YENİ NESİL SABIRSIZ

A1 Capital Genel Müdür Yardımcısı Baki Atılal da, yeni jenerasyonun yatırım yaparken daha sabırsız davrandığını söyledi. Atılal, “Biz sabırlı olun diyoruz ama yeni jenerasyon çabuk sonuca ulaşmak istiyor. Küçük parayla kaldıraçlı işlemlerle parayı katlama yoluna gidiyor. Bu da belirli bir risk taşıyor” diye konuştu.



