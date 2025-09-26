Doğum yardımı ödemeleri hesaplara yatırıldı: İşte destek tutarları

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, eylül ayı doğum yardımlarının bugün itibarıyla annelerin hesaplarına yatırıldığını ve toplam ödemenin 4,6 milyar liraya ulaştığını açıkladı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle ilan edilen 2025 Aile Yılı kapsamında doğum yardımı miktarının güncellendiğini hatırlatarak, bu kapsamda 1 Ocak 2025 itibarıyla doğan ilk çocuğa 5 bin liralık tek seferlik, ikinci çocuğa aylık 1500 lira, üç ve sonraki çocuklar için aylık 5 bin lira destek verildiğini kaydetti.
Doğum yardımı ödemelerinin Halkbank aracılığıyla hesaplara yatırıldığını da bildiren Göktaş, ödemelerin, çocuklar 5 yaşını tamamlayana kadar kesintisiz olarak devam edeceğini ifade etti.
Doğum yardımına başvuruların e-Devlet ve 'İlk Öğretmenim Ailem' mobil uygulaması üzerinden alındığını kaydeden Göktaş, başvurusu onaylanan ailelerin doğum yardımlarının yatırıldığı bilgisine 'İlk Öğretmenim Ailem' mobil uygulaması aracılığıyla da ulaşılabileceğini sözlerine ekledi.