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Ekonomi

Doğuş Çay’dan güneşe 70 milyon dolar yatırım

Coğrafi konumu itibarıyla önemli bir güneş enerjisi potansiyeline sahip Türkiye’de, bu alandaki yatırımlar da giderek artıyor. Son olarak Doğuş Çay, güneş enerjisi pazarına 70 milyon dolarlık bir yatırımla girdi.

Mehmet Ali Parto
04:00 . 8/04/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Doğuş Çay, İstanbul Fuar Merkezinde.

Doğuş Çay, İstanbul Fuar Merkezinde.

İstanbul Fuar Merkezi’nde (İFM) 6 Nisan’da kapılarını açan Solarex İstanbul Güneş Enerjisi ve Teknolojileri Fuarı, yerli ve yabancı ziyaretçi akınına uğradı. Son teknoloji ürünlerin uluslararası arenada görücüye çıktığı ve milyonlarca dolarlık anlaşmalara imza atılması hedeflenen fuar, bugün son buluyor. Coğrafi konumu itibarıyla önemli bir güneş enerjisi potansiyeline sahip Türkiye’de, bu alandaki yeni projeler hız kazandı.

ÖNCELİĞİMİZ YENİLENEBİLİR ENERJİ

15. Solarex İstanbul Fuarı’nda yerini alan Karakan Holding’in bünyesinde bulunan Doğuş Çay, ‘Karakan Enerji Projesi’ ile güneş enerjisi pazarına 70 milyon dolarlık bir yatırım gerçekleştirdi. Önceliklerinin yenilenebilir enerji olduğunu vurgulayan Doğuş Çay Yönetim Kurulu Üyesi Harika Karakan Batallı, 70 megavat, kendi panel tesislerine ise yıllık 300 megavatı aşacak şekilde güneş enerjisi paneli üretim hatları kurduklarını belirtti. Batallı, “Afyon'da 10 milyon doları aşan fabrikamızla birlikte yatırımımız 70 milyon doları buldu. Kendi enerjimizi üretiyoruz” ifadelerini kullandı.

1.000 kişilik yeni istihdam

Batallı, şirket faaliyetlerine ilişkin şu bilgileri verdi: “Günde 1.500 panel üretiyoruz. Bu paneller, 525 ila 550 vat arasında. Aynı zamanda, Afyon’daki fabrikamızda 1.000 kişilik istihdam sağladık. Çevreyi koruma konusunda büyük bir hassasiyetimiz var. TEMA Vakfı ile iş birliği içerisindeyiz. Böylece, hem çevreyi koruyoruz hem de bölgedeki vatandaşlarımıza iş fırsatı sağlıyoruz.”

#Doğuş Çay
#Güneş Enerjisi
#İstanbul Fuar Merkezi
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