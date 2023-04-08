Doğuş Çay’dan güneşe 70 milyon dolar yatırım

İstanbul Fuar Merkezi’nde (İFM) 6 Nisan’da kapılarını açan Solarex İstanbul Güneş Enerjisi ve Teknolojileri Fuarı, yerli ve yabancı ziyaretçi akınına uğradı. Son teknoloji ürünlerin uluslararası arenada görücüye çıktığı ve milyonlarca dolarlık anlaşmalara imza atılması hedeflenen fuar, bugün son buluyor. Coğrafi konumu itibarıyla önemli bir güneş enerjisi potansiyeline sahip Türkiye’de, bu alandaki yeni projeler hız kazandı.

ÖNCELİĞİMİZ YENİLENEBİLİR ENERJİ

15. Solarex İstanbul Fuarı’nda yerini alan Karakan Holding’in bünyesinde bulunan Doğuş Çay, ‘Karakan Enerji Projesi’ ile güneş enerjisi pazarına 70 milyon dolarlık bir yatırım gerçekleştirdi. Önceliklerinin yenilenebilir enerji olduğunu vurgulayan Doğuş Çay Yönetim Kurulu Üyesi Harika Karakan Batallı, 70 megavat, kendi panel tesislerine ise yıllık 300 megavatı aşacak şekilde güneş enerjisi paneli üretim hatları kurduklarını belirtti. Batallı, “Afyon'da 10 milyon doları aşan fabrikamızla birlikte yatırımımız 70 milyon doları buldu. Kendi enerjimizi üretiyoruz” ifadelerini kullandı.

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