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Ekonomi Dolar haftaya nasıl başladı?
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TÜRKİYE EKONOMİSİ

Dolarda dalgalı seyir - 27 Mayıs 2019 dolar ve euro fiyatları

Dolar haftaya nasıl başladı?

Bir süredir 6 TL'nin üzerinde dalgalı seyrini sürdüren dolar yeni haftaya 6,0710 liradan başladı. Aynı dakikalarda euro ise 6,8070 liradan işlem gördü.

Haber Merkezi Yeni Şafak
27 Mayıs 2019 dolar ve euro fiyatları
27 Mayıs 2019 dolar ve euro fiyatları

Dolar/TL, geçen hafta 6 - 6.15 arasında iki yönlü dalgalanırken, haftayı dolar endeksindeki gerileme ve hafta başında 73 doları geçen petrol fiyatının 68 dolar seviyesine gerilemesiyle tüm gelişen ülke paralarına paralel, bir miktar gevşeyerek kapattı.

SON DURUM

İstanbul serbest piyasada dolar 6,0710 liradan, avro 6,8070 liradan haftaya başladı.

Kapalıçarşı'da 6,0690 liradan alınan dolar, 6,0710 liradan satılıyor. 6,8050 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,8070 lira olarak belirlendi.

  • Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 6,0750 lira, avronun satış fiyatı ise 6,8000 lira olmuştu.

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