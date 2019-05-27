Dolar haftaya nasıl başladı?

Dolar/TL, geçen hafta 6 - 6.15 arasında iki yönlü dalgalanırken, haftayı dolar endeksindeki gerileme ve hafta başında 73 doları geçen petrol fiyatının 68 dolar seviyesine gerilemesiyle tüm gelişen ülke paralarına paralel, bir miktar gevşeyerek kapattı.

SON DURUM

İstanbul serbest piyasada dolar 6,0710 liradan, avro 6,8070 liradan haftaya başladı.

Kapalıçarşı'da 6,0690 liradan alınan dolar, 6,0710 liradan satılıyor. 6,8050 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,8070 lira olarak belirlendi.

Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 6,0750 lira, avronun satış fiyatı ise 6,8000 lira olmuştu.

EKONOMİ Validen 1 milyon TL'lik arsaya tepki

EKONOMİ Trakya'dan ikinci müjde: Yeni rezerv bulundu