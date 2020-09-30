Koronavirüs pandemisi dolayısıyla dünya ekonomisindeki dalgalanmalar devam ediyor. Son aylarda altındaki yükselme insanlara farklı yatırım alanları aratıyor. İlk akla gelen yatırım türü ise döviz oluyor. Dolar, Euro gibi yabancı para birimlerinin değerinin yükselmesi ise zaman zaman değişiyor.

EKONOMİ Dolar yükselişte: İşte yeni haftada döviz rakamları

Döviz, ekonomiyle ilgilenmeyenlerin bile takip ettiği bir bir alan. Her zaman karşımıza çıka döviz kurundaki hareketlilik, pandemi sürecinde daha önemli oldu. Dolar ve Euro'da son rakamlar merak ediliyor.

Altındaki yükseliş ile insanlar Dolar ve Euro gibi yabancı para birimlerindeki hareketliliği yakından takip eder oldu. Döviz kurunu kabaca tanımlamak gerekirse ülkenin para biriminin yabancı para birimi karşısındaki değeri anlamına geliyor.

EKONOMİ Dolar güne nasıl başladı?

Dolar ve Euro'nun güne nasıl başladığı çok aratılanlar oluyor. Yabancı para birimlerinin değerinin yükselmesi yatırımları heyecanlandırıyor. Peki, koronavirüs pandemisi dolayısıyla dünya ekonomisindeki dalgalanmalar devam ederken Dolar'a yönelmeli mi? Dolar ne zaman düşer ne zaman yükselir?

EKONOMİ Euro ne zaman düşer ne zaman yükselir?

Döviz kurunu etkileyen faktörler ise şunlar: FED kararları, IMF, Avrupa ekonomileri, cari açık, dış ticaret, para birimine olan arz-talep, enflasyon beklentileri, ekonomik politikalar, yurt içi ve yurt dışı faiz oranları, ülke ekonomisinin durumu, turizm.

EKONOMİ Altın ne zaman düşer ne zaman yükselir?

Dolar ne zaman düşer ne zaman yükselir?

Dolar yükseliyor mu sorusu özellikle dövize yatırım yapan ya da yapmayı düşünen vatandaşlar tarafından oldukça merak ediliyor. Bir alım fırsatı yakalamak isteyenler ise dolar düşer mi sorusu soruyor. Son gelişmelere göre güvenli varlık olarak cazibesini artıran ABD doları, önemli para birimleri karşısında yükseliş gösterdi.

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Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisi nedeniyle her ülkenin ekonomisi olumsuz etkilendi. Avrupa’da da çeşitli ülkeler zaman zaman virüsün merkezi haline geldi. Bu dönemde de her ülke para birimi gibi olduğu gibi euro da olumsuz etkilendi. Önümüzdeki süreçte de koronavirüs vakalarının seyrine göre fiyat hareketlilikleri gerçekleşecek. Bu yüzden analistlerin yorumlarını takip etmek gerekiyor.