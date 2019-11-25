Dolar yeni haftaya nasıl başladı?

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"Beştepe'deki CHP'li iddiası" yalanlanan Kılıçdaroğlu, daha önce de İnce'yi 'derin devletin adamı' ilan etmişti

Sözcü Gazetesi Yazarı Rahmi Turan'ın ortaya attığı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun destek verdiği "Bir CHP'li, partide genel başkan olmak için Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüğü" iddiası tüm taraflarca yalanlandı. Ancak söz konusu kriz CHP'de ilk değil. Kılıçdaroğlu, 24 Haziran seçmleri sonrası kendisine kurultay çağrısı yapan İnce'yi 'derin devletin' adamı ilan etmişti.