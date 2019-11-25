Dolar yeni haftaya nasıl başladı?

Dolar/TL geçen hafta 5.75’ten 5.70’e doğru aşağı yönlü bir seyir izledikten sonra haftanın son işlem gününde negatif ayrışarak sınırlı yükseliş gösterdi.
DOLARDA SON DURUM
Dolar/TL bugün saat 07.00 itibarıyla 5.7143-5.7173 seviyesinde işlem görüyor. Kurun söz konusu seviyelerdeki seyri devam ediyor.
Son dönemde TL’nin oynaklığı oldukça azalmış durumda. Küresel piyasalarda gelişmekte olan ülkelere yönelik zaman zaman görülen iyimser seyir TL’yi destekliyor.
Ancak son dönemde ABD-Çin ticaret anlaşmasına yönelik endişeler bu etkileri sınırlıyor.
Yine de bankacılar bunun ötesinde TL ve TL cinsi yatırım araçlarında geçtiğimiz yıllarda yaşanan negatif ayrışmanın bugün fiyatlamaları “cazip” hale getirdiğine de dikkat çekiyorlardı.