Ekonomi Dolar yeni haftaya nasıl başladı?
TÜRKİYE EKONOMİSİ

​Dolar yeni haftaya nasıl başladı? 25 Kasım 2019 dolar ve euro fiyatları

Dolar yeni haftaya nasıl başladı?

Küresel piyasalarda gelişmekte olan ülkelere yönelik zaman zaman görülen iyimser seyir TL’yi destekliyor. Dolar/TL geçen hafta aşağı yönlü seyir izledikten sonra bu sabah güne 5.72 seviyesinin hemen altında başladı.

Haber Merkezi Reuters
25 Kasım 2019 dolar ve euro fiyatları
25 Kasım 2019 dolar ve euro fiyatları

Dolar/TL geçen hafta 5.75’ten 5.70’e doğru aşağı yönlü bir seyir izledikten sonra haftanın son işlem gününde negatif ayrışarak sınırlı yükseliş gösterdi.

DOLARDA SON DURUM

Dolar/TL bugün saat 07.00 itibarıyla 5.7143-5.7173 seviyesinde işlem görüyor. Kurun söz konusu seviyelerdeki seyri devam ediyor.

Son dönemde TL’nin oynaklığı oldukça azalmış durumda. Küresel piyasalarda gelişmekte olan ülkelere yönelik zaman zaman görülen iyimser seyir TL’yi destekliyor.

Ancak son dönemde ABD-Çin ticaret anlaşmasına yönelik endişeler bu etkileri sınırlıyor.

Yine de bankacılar bunun ötesinde TL ve TL cinsi yatırım araçlarında geçtiğimiz yıllarda yaşanan negatif ayrışmanın bugün fiyatlamaları “cazip” hale getirdiğine de dikkat çekiyorlardı.

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