Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Türkiye Ekonomisi
Dolar/TL 42,92 seviyesinden işlem görüyor

Dolar/TL 42,92 seviyesinden işlem görüyor

09:3926/12/2025, Cuma
AA
Sonraki haber
Küresel piyasalarda, Noel tatili sebebiyle dünya çapında birçok endekste işlem yapılmazken, açık olan az sayıdaki borsada ve vadeli işlemlerde yön arayışı öne çıkıyor.
Küresel piyasalarda, Noel tatili sebebiyle dünya çapında birçok endekste işlem yapılmazken, açık olan az sayıdaki borsada ve vadeli işlemlerde yön arayışı öne çıkıyor.

Dolar/TL güne yükselişle başlamasının ardından 42,9170 seviyesinden işlem görüyor.

Dün dar bir bantta hareket eden dolar/TL, günü yatay seyirle 42,8462'den tamamladı. Dolar/TL, saat 09.25 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 üstünde 42,9170'ten işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yatay seyirle 50,6280, sterlin/TL yüzde 0,1 düşüşle 57,9670 seviyesinde bulunuyor.

Dolar endeksi, yatay seyirle 98 seviyesinde.

Küresel piyasalarda, Noel tatili sebebiyle dünya çapında birçok endekste işlem yapılmazken, açık olan az sayıdaki borsada ve vadeli işlemlerde yön arayışı öne çıkıyor.

ABD Merkez Bankasının faiz indirimlerine ilişkin iyimserliğin devam etmesi de dolara talebin azalmasına neden oluyor.

Analistler, bugün yurt içinde sektörel enflasyon beklentilerinin takip edileceğini, yurt dışında ise Noel tatili nedeniyle Avrupa'da piyasaların kapalı olacağını belirtti.




#Dolar/TL
#ekonomi haberleri
#Merkez Bankası
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ kurası konut kurası çekiliş sonuçları isim listesi: TOKİ kura sonuçları ismi çıkanlar açıklandı mı?