Dolar/TL 42,92 seviyesinden işlem görüyor

Dün dar bir bantta hareket eden dolar/TL, günü yatay seyirle 42,8462'den tamamladı. Dolar/TL, saat 09.25 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 üstünde 42,9170'ten işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yatay seyirle 50,6280, sterlin/TL yüzde 0,1 düşüşle 57,9670 seviyesinde bulunuyor.

Küresel piyasalarda, Noel tatili sebebiyle dünya çapında birçok endekste işlem yapılmazken, açık olan az sayıdaki borsada ve vadeli işlemlerde yön arayışı öne çıkıyor.

ABD Merkez Bankasının faiz indirimlerine ilişkin iyimserliğin devam etmesi de dolara talebin azalmasına neden oluyor.