Dönüşüm hız kesmeden sürüyor:Yeni etapların inşaatına başlandı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koronavirüs ile ilgili tedbirleri arka arkaya alıyor. Bir yandan Bingöl, Erzurum, Erzincan, Kars, Kayseri, Muş ve Sivas’ta belirlenen hazine arazilerini ekip biçmek için çiftçiye bedelsiz tahsis ediyor, yanısıra kentsel dönüşüme devam ediyor. Elazığ'da 11 binanın temelini atan bakanlık Nevşehir ili Uçhisar beldesinde derme çatma ticari alanların dönüşümünde ilk kısmı tamamladı. Bölgede toplam büyüklüğü bin 400 metrekareyi bulan 41 aded dükkanın yıkımı gerçekleştirildi. Yıkımı tamamlanan sahada farklı büyüklükte toplam 270 metrekare alanda 11 aded yeni dükkan inşa edildi.

TURİZM BÖLGELERİ YENİLENECEK

Murat Kurum

Turizm yolu olarak da bilinen Nevşehir Uçhisar beldesinde yapılan kentsel yenileme çalışmalarının tamamlanma aşamasında olduğunu bildiren Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, “İnşallah proje tam olarak tamamlandığında Kapadokya bambaşka bir çehreye kavuşacak. Turizmin yoğun olduğu tüm bölgelerde bu tip örnek kentsel yenileme çalışmalarımıza ağırlık vereceğiz” dedi.

YÖRESEL MALZEME KULLANILDI

Kapadokya bölgesi ülkemiz turizminde en önemli bölgelerden birini teşkil ediyor. Geçen yıl 4 milyona yakın turistin ziyaret ettiği bölgede yeni yapılacak ticari alanlar görsel olarak bölgenin mimarisini de yansıtıyor. Yapımında yöresel malzeme kullanımı ve minimalist yaklaşımı ile son aşamaya gelen tasarıda, arasta tarzı farklı büyüklükte 11 aded dükkan ile diğer sosyal mekanlar yer aldı. Kurum, kentsel yenileme çalışması ile Uçhisar'ın yeni çehreye kavuşacağını söyledi.

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YENİ ETAPLAR BAŞLIYOR

Bakan Kurum, 2 milyon liraya mal olan projede tüm etaplar tamamlandığında Nevşehir’in, Ürgüp'ün tarihi ve kültürel dokusuna uygun, tarihi peribacalarını daha da güzel ortaya çıkaracak bir turizm sahasına kavuşacağını vurguladı. Kurum, “Bakanlık olarak Ürgüp Üçgüzeller mevki ile Göreme Esentepe Mevkiinde projeler hayata geçireceğiz. Bu alanların uygulamalarına yönelik imar planı ve proje onayları Kapadokya Alan Yönetimi Başkanlığı aracılıyla sağlanacak ve yeni dükkânların üretimine devam edilecek. Koronavirüs tedbirlerini alarak çalışmalarımıza devam ediyoruz” bilgisini verdi.

SALDA'YA DENETİM

Salda Gölü’nde yapılacak düzenlemelerle ilgili görev verilen yüklenici şirketin şartnamenin aksine davranışı TOKİ tarafından cezalandırıldı. Görüntülerin kamuoyunu olduğu kadar TOKİ’yi de rahatsız ettiği belirtilen açıklamada, “Yüklenici firmaya makineli araçların inşaat alanına kesinlikle sokulmaması talimatı verilmesine rağmen bu konuda hassasiyet göstermemiştir. Yüklenici firmaya kusurlu davranışları nedeniyle gerekli maddi ve sözleşmesindeki diğer ceza hükümleri işletilmiştir” denildi.