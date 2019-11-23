Ekonomi Dönüşümde elbirliği sistemi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Dönüşümde elbirliği sistemi

Gayrimenkulden otomotive, tarımdan enerjiye birçok sektöre elbirliği sistemiyle yatırım yapan Emin Grup, kentsel dönüşüme de el attı. Şirket, düşük bir organizasyon bedeliyle dönüşmesi gereken binalarda kat maliklerini bir araya getirip grup oluşturacak. Böylece evler 100 ay vade ve düşük taksitle yenilenebilecek.

Mine Açar Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Kentsel dönüşümün önündeki en büyük tıkanıklığın finansal sorunlardan kaynaklandığını gören Emin Grup, el birliği sistemini evlerin yenilenmesi için uyarladı. Emin Grup Yönetim Kurulu Başkanı Emin Üstün, bu yöntemle dönüşümün hızlanacağını söyledi. Sistemin yenilenmesi gereken evlerde kat maliklerini faize mahkum etmeyeceğine dikkat çeken Emin Üstün, “Elbirliği ile yenilenen evlerde maliyetler de yükselmeyecek. Çünkü bu sistemle inşaatlar bankalardan çekilen paralarla yapılmayacak faiz maliyeti eklenmediği için maliyetler düşük olacak” dedi.

Emin Üstün

VADE 100 AYA KADAR ÇIKACAK

Sistem, evlerini yenilemek isteyen ama bunun için yeterli parası olmayan vatandaşların bir araya getirilmesiyle start alacak. Eminevim olarak organizasyonu yapacaklarını belirten Emin Üstün konu ile ilgili şu bilgileri verdi: “Diyelim ki 20 daireli bir apartmanın dönüşmesi gerekiyor. Oradaki yönetici onlarla konuşacak. Parası olmayanlar bizim sisteme yazılacak. Onların tayin ettiği müteahhitle veya bizim belirlediğimiz müteahhitle yol alacağız. Herkes ortak fikirde birleşince seçilen müteahhide start verilecek. Kat sakinleriyle sözleşme yapacağız. 30 ayda ödenmesi gereken rakamı onlara 100 aya kadar vade ile ödeme kolaylığı sunacağız. Ama taksitler ev tesliminden sonra her yıl biraz arttığı için ödeme vadesi de 100 aydan daha kısa olacak.”

YATIRIMA DEĞİL ÜRETİME DESTEK

Devletin ineği olandan süt, tarlada ürünü olandan ürün satın alarak vereceği desteğin hiç yatırımı olmayana yatırım yapmak için para vermesinden çok daha verimli olacağına dikkat çeken Üstün, “Yatırıma destek uyanıkların eline gidiyor” dedi. Üstün, “Yatırıma istekli yatırımcılarla bir araya gelerek şirket kurup tarım ve hayvancılıkta da önemli yatırımlar yapıyoruz. Ama bürokratik engeller yatırımın önünü kesiyor. Bakın çok basit gibi görünse de çobanlık konusunda da önemli bir sorunumuz var. Türkiye’de çalışacak çoban bulamadığımız için Afganistanlı çobanlar çalıştırıyoruz. Çünkü Afganlar dağlık bir kültürde yaşıyor ve çobanlığı biliyor işini çok iyi yapıyor. Ama biz kendi çobanımızı yetiştirip sisteme dahil etmeden Afganları ülkelerine geri gönderelim diyoruz. Yani bunun gibi birçok konuda çözüm çok basitken bürokrasiye takılıyoruz” ifadelerini kullandı.

OTOMOTİVİN NABZI KURTKÖY’DE ÖLÇÜLECEK

Şirket, yakın bir zamanda Kurtköy’de ikinci el otomotiv pazarı da kuracak. Bununla ilgili çalışmalarda sona yaklaştıklarını belirten Üstün, “Otomotivde biz erken teslimat yapıyoruz. Ev almak isteyenlerin de otomotivlerini alıyoruz. O da hem müşteriyi rahatlatıyor hem de satıcıya verdiği fiyattan biz satın alıyoruz. Onu da biz diğer müşterilerimize sunuyoruz. Kurtköy havalımanının orada geniş bir yerimiz var. Oraya ikinci el pazarı kuracağız ve pazarı canlı hale getireceğiz. Otomotiv piyasasının nabzını da orada ölçeceğiz” şeklinde konuştu.

SEKTÖR BÜYÜYECEK

Sisteme her zaman ihtiyaç olduğuna vurgulayan Üstün, “Faiz hassasiyeti olsun veya olmasın Eminevim gibi el birliği sistemine ihtiyaç var. Henüz yüzde 2’lere hitap ediyoruz. Bu sektörün yüzde 20’ye kadar büyümesi lazım. Sektörün daha legal bir yapıya kavuşması için birlik oluşturmak da gerekiyor. Ancak bunun için çalışma yapmakla birlikte biraz daha beklemeyi uygun görüyoruz. Çünkü sonradan kurulan şirketlerin henüz tam olarak işini layıkıyla yapıp yapmadığını bilmiyoruz. Birlik kurulur ve bunlar da birliğe dahil olursa onları da temize çıkarmış oluruz. O bakımdan bununla ilgili kanun maddesi meclisten geçtikten sonra birlik kurulmasının daha uygun olacağını öngörüyoruz” bilgisini verdi.

  • KONUT STOKLARINA ÇÖZÜM
  • Emin Üstün, elbirliği modelinin stokları da ciddi oranda azalttığına vurgu yaptı. Üstün, “Müteahhitlerin tek ticari ilişkiye girdiği firma bizim firmamız. Anadolu illerinde yaptığımız kura çekimlerinde bakıyorum Anadoludaki müteahhit hemen listeyi buluyor ve alıcıya bakın benim evim hazır diyerek evini bizim sistemdeki kişiye satabiliyor. İstanbul’daki müteahhitlerden de bu tarzda bir hareketin hızlandığını söyleyebilirim. İnşaatı bitmiş ama satılamayan stoktaki konutlar için de müteahhitlerden teklifler gelmeye başladı” dedi.

  • ENERJİDE CİMRİ PROJE

  • Parası olmayanları uzun vade ve düşük taksitlerle vade farksız ev ve araba sahibi yapan şirket, parası olan ve yatırım yapmak isteyenleri de bir araya getiriyor. Önemli enerji yatırımları olduğunu belirten Üstün, ileride yapacağımız konut projelerinde enerjisini kendinin üreteceği projelere ağırlık vermeyi de planlıyoruz. Türkiye’nin enerji üretimine ihtiyacı var ve bu elbirliği sistemiyle çözülebilir” dedi.

    ÖNCELİK İSTANBUL’DA
  • Müteahhitlerin de kendi projeleri için bu sistemden yararlanabileceğine dikkat çeken Üstün, kentsel dönüşüm çalışmalarına önce İstanbul'da başlanacağını söyledi.

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