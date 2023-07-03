Düğün turizminde hedef 1 milyar dolar

Yazın gelmesiyle düğün sezonu açıldı. Düğünler, birçok sektörü de hareketlendirdi. Bu sektörler; kuyumculuk, tekstil, mobilya, basit ev aletleri, beyaz eşya, hediyelik eşya, konaklama/otelcilik, yeme içme, düğün salonları/catering, taşımacılık ve akaryakıt olarak karşımıza çıkıyor. Düğün katılımcılarının bir kısmı yurt içi ve yurt dışından gelirken, geriye kalanlar ülkemizdeki farklı yerleri de görmeye gidiyor.

Muhammet Murat Cüntay

İLK SIRADA HİNDİSTAN VAR

Bu yer değişiklikleri ve seyahatler, diğer düğün ekonomisi dayanaklı sektörlerden bağımsız biçimde ülkeye ciddi bir ekonomik girdi oluşturuyor.Düğün turizminde Türkiye'nin hedefinin dünyada ilk 10 sıraya kalıcı olarak yerleşmek olduğunu belirten L’Collection Hotels Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Murat Cüntay, "Toplam etkinlik gelirinde ise artık 1 milyar doları kendimize hedef olarak koymalıyız" şeklinde konuştu. Cüntay, Türkiye’ye yurt dışından düğün, kına, nişan gibi organizasyonlar için taleplerin en fazla Birleşik Arap Emirlikleri, İran, Katar, Hindistan ve Pakistan’dan geldiğini söyledi. Gelir bırakan ülkeler arasında da ilk sırada Hindistan'ın olduğunu ifade eden Cüntay, "Bu organizasyonlar İstanbul, Antalya ve Kapadokya bölgelerinde yapılıyor. Organizasyonların bedellerinin iş başına 100 bin dolardan başlayarak 2-3 milyon dolara kadar çıktığını deneyimledik. Bu üst düzey düğün sayısı ülkemizde yıllık bazda yaklaşık 1.000 civarında, toplam gelir ise 350-400 milyon dolar civarında seyrediyor" diye konuştu. Cüntay, uluslararası pazarlama faaliyetlerinde bulunulması ve sahada faaliyet gösteren turistik seyahat acentesinin ve organizasyon firma sayısının yükselmesiyle, bu rakamların daha da artacağını dile getirdi.

EKONOMİYE 600 MİLYARLIK KATKI

Türkiye’de her yıl ortalama 600 bin çift evleniyor. Bu evlilikler ve düğünler birçok sektöre de katkı sağlıyor. Düğün sezonu yaklaşırken mobilya ve çeyiz alışverişleri hızlandı. Ailelerin düğün hazırlık süreci, birçok sektörde olduğu gibi alışverişlerde en hareketli sektörlerin başında olan züccaciye beyaz eşya ve mobilyada da hareketliliği beraberinde getirdi. Cüntay, ülke içinde Türk vatandaşlarının evlilikleri neticesinde oluşan ekonominin net bir tespitini yapmanın zor olduğunu ancak bu konuda farklı algoritmalarla yapılan tahminlerin olduğunu söyledi. Muhammet Murat Cüntay, "Biz de böyle bir tahmini yapacak olursak ve ortalamada her düğün sahibi ve konuklarının toplam 1 milyon lira ekonomi oluşturduğunu düşünürsek, 600 milyar liralık ekonomik hareketten söz edebiliriz. Bu çok ciddi bir rakam ve ülke ekonomisine muazzam bir katkı sağlıyor" değerlendirmesini yaptı.















