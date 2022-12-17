Ekonomi Dünya Kupasının gıdası Türkiyeden
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Dünya Kupası’nın gıdası Türkiye’den

Yüz binlerce futbolseverin buluştuğu Katar’daki Dünya Kupası organizasyonunun gıdası Türkiye’den gitti. Geçen ay Katar’a yapılan fındık, hububat, kuru meyve, meyve-sebze ve zeytin ile zeytinyağı ihracatı yüzde 100’ün üzerinde arttı.

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Ekonomi Servisi Yeni Şafak
Dünya Kupası’nın gıdası Türkiye’den
Katar.

Katar’da düzenlenen Dünya Kupası’nın gıda ihtiyacı Türkiye’den gitti. Katar kasım ayında Türkiye’den yüklü miktarda fındık, hububat, kuru meyve, meyve ve sebze mamulleri, yaş meyve ve sebze ile zeytin ve zeytinyağı tedarik etti. Türkiye İhracatçılar Meclisi rakamlarına göre, Türkiye’nin kasım ayında Türkiye'nin Katar'a ihracat yüzde 39,4 gerileyerek 172 milyon 938 bin dolardan 104 milyon 732 dolara düştü. Katar’a 11 aylık ihracat ise yüzde 36,5 artışla 1 milyar 355 milyon dolara yükseldi.

YÜZDE 120’LİK ARTIŞ

Katar Dünya Kupası’nın başladığı kasım ayında gıda ihtiyacını karşılamak için Türkiye’yi tercih etti. Buna göre, geçtiğimiz ay Türkiye’den Katar’a yapılan fındık ihracatı yüzde 140 artışla 128 bin 160 dolara, kuru meyve ve sebze ihracatı yüzde 155 artışla 1 milyon 34 bin 390 dolara meyve ve sebze mamulleri ihracatı yüzde 71,3’lük artışla 191 bin 70 dolara, su ürünleri ihracatı yüzde 67,7’lik artışla 11 milyon 472 bin dolara, yaş sebze ve meyve ihracatı yüzde 87’lik artışla 2 milyon 134 bin dolara, zeytin ve zeytinyağı ihracatı da yüzde 120’lik artışla 126 bin 420 dolara çıktı.

KUPANIN KAZANANI OLDUK

İstanbul Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (İYMSİB) Başkanı Melisa Tokgöz Mutlu, kasım ayında Rusya’ya 168,3 milyon dolar, Ukrayna’ya da 23,6 milyon dolar olmak üzere 2 savaşan ülkeye 200 milyon dolara yakın ihracat yaptıklarını söyledi. Mutlu, Dünya Kupası’nın yapıldığı Katar’a ihracatımız da kasım ayında yüzde 100’e yakın artarak 2,1 milyon dolara çıktı” açıklamasını yaptı.

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