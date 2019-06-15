Ekonomi Dünyada en fazla doğal gaz rezervi Rusyada
DÜNYA EKONOMİSİ

Dünyada en fazla doğal gaz rezervi Rusya'da

Dünyada en fazla doğal gaz rezervi Rusya'da

Dünya genelinde geçen yıl kanıtlanmış en fazla doğal gaz rezervine sahip ülke, 38,9 trilyon metreküple Rusya oldu.

Haber Merkezi AA
Dünya üzerinde toplam 196,9 trilyon metreküp kanıtlanmış doğal gaz rezervi var.
Dünya üzerinde toplam 196,9 trilyon metreküp kanıtlanmış doğal gaz rezervi var.

"BP 2019 Dünya Enerji İstatistik Görünümü Raporu"ndan yapılan derlemeye göre, dünya üzerinde toplam 196,9 trilyon metreküp kanıtlanmış doğal gaz rezervi bulunuyor.

En fazla doğal gaz rezervi 75,5 trilyon metreküple Orta Doğu bölgesinde yer alırken bunu 62,8 trilyon metreküp rezerve sahip Rusya ve Türkmenistan'ın da içinde bulunduğu Bağımsız Devletler Topluluğu izledi. En az doğal gaz rezervine sahip bölge ise 3,9 trilyon metreküple Avrupa oldu.

Geçen yıl dünyada kanıtlanmış en fazla doğal gaz rezervine sahip ülke, 38,9 trilyon metreküple Rusya olarak belirlendi. Bu ülkeyi 31,9 trilyon metreküplük doğal gaz rezerviyle İran ve 24,7 trilyon metreküple Katar izledi.

Doğal gaz üretiminde lider ABD

Küresel enerji piyasalarında geçen yıl en fazla doğal gaz üreten ülke 831,8 milyar metreküple ABD oldu. Böylece geçen yıl dünya genelinde piyasaya sunulan doğal gazın yüzde 20'si ABD'de üretildi.

Bu ülkeyi 669,5 milyar metreküplük üretimle Rusya izledi. İran ise dünyanın en fazla doğal gaz rezervine sahip ikinci ülkesi olmasına rağmen üretimde 239,5 milyar metreküple üçüncü sırada yer aldı.

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