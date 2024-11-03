Dünyaya açılmanın yolu markalaşmadan geçiyor

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, "Turizmin değeri, zeytinyağının başkenti" temasıyla bu yıl 19'uncusu düzenlenen Ayvalık Uluslararası Zeytin Hasat Festivali kapsamında Kırlangıç Yaşam Merkezi'nde gerçekleşen "Zeytin ve Zeytinyağı Sektörü" panelinin açılışına katıldı. Burada konuşan Hisarcıklıoğlu, "Zeytinin ana yurdu bu coğrafyadır. 100'den fazla ülkeye zeytinyağı ihraç ediyoruz. Sofralık zeytin tüketiminde de dünyada ilk sıradayız. Zeytinyağı tüketimine gelince diğer ülkelere göre çok gerilerdeyiz. Bunu çok ileriye taşımalıyız" diye konuştu.





AB TESCİLLİ 3 ZEYTİNİMİZ VAR

Türkiye'de zeytinyağı tüketiminin son dönemde Akdeniz tipi beslenmeyle artışa geçtiğini belinten Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti: "Zeytinyağı tüketiminin pazarlama sorunu olmamalı. Bir hedefimiz dünyaya açılmak olmalı. Bunun önü markalaşmaktan geçiyor. Coğrafi işaret aslında bunun ilk adımıydı. Bunun ilk adımını siz attınız. AB tescilli 3 zeytinyağımız, 3 zeytinimiz bulunuyor." TOBB'un ABD'nin Şikago kentinde kurduğu Türkiye Ticaret Merkezine de değinen Hisarcıklıoğlu, "Kendi topraklarımızın değerini bilirsek bunu dünyaya anlatabiliriz. Markalaşamazsanız para kazanamazsınız. E-ticaret büyük bir şans, bunu değerlendirmeliyiz" dedi.





TOBB Edremit Körfez Özel Eğitim Uygulama Okulu açıldı

Rifat Hisarcıklıoğlu, Balıkesir’in Edremit ilçesinde 12 derslik TOBB Edremit Körfez Özel Eğitim Uygulama Okulu’nun açılışına da katıldı. Okulun açılış töreninde bir konuşma yapan Hisarcıklıoğlu, "Eğitime yatırım yapmaya devam ediyoruz. 81 ilimizde tamamladık Balıkesir dahil. Geçen ziyaretimizde açılışını yapmıştık. Şimdi ilçelerimizde de başladık. 162 ilçede okullarımız neredeyse büyük bir çoğunluğu bitmiş. İşte sembolik açılışlarını yapıyoruz" ifadesini kullandı.



