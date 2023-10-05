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Ekonomi

Düzce’ye poliüretan fabrikası

Kimpur, Gebze ve Letonya’nın ardından Düzce’de 400 milyon lira kaynakla yeni fabrikasını devreye aldı. Bu yatırımla şirket, Türkiye’de 130 bin ton, Letonya’da da 25 bin ton olan poliüretan üretim kapasitesini toplamda 200 bin tonun üzerine çıkaracak.

Mehmet Ali Parto
04:00 . 5/10/2023 Perşembe
Yeni Şafak
400 milyon yatırımla hizmete alındı

400 milyon yatırımla hizmete alındı

Türkiye'nin en büyük 500 sanayi kuruluşu arasında yer alan Kimteks Poliüretan Sanayi ve Ticaret AŞ (Kimpur), Gebze ve Letonya'nın ardından Düzce'de 400 milyon lira kaynakla yeni fabrikasını devreye aldı. Bu yatırımla şirket, Türkiye'de 130 bin ton, Letonya'da da 25 bin ton olan poliüretan üretim kapasitesini toplamda 200 bin tonun üzerine çıkaracak.

Kimpur Yönetim Kurulu Başkanı Leon Mizrahi, Türkiye'nin yüzde 100 yerli ve milli poliüretan üreticisi olarak üretim kapasitesini artırmak ve sektörde öncülüğü devam ettirmek için teknoloji, sermaye ve insan kaynakları yatırımlarıyla müşterilere özel çözümler üretmeyi sürdürdüklerini söyledi. Mizrahi, Türkiye’de yatırım yapmaya devam ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:


50 ÜLKEYE İHRACAT

"Bu yıl devreye giren Letonya'daki tesisimiz ve açılışını yaptığımız Düzce'deki tesisimizle toplam üretim kapasitemiz 200 bin tonu aşacak. Bölgemizin en büyük poliüretan sistem üreticisi olarak 50'den fazla ülkeye ihracat yapıp firmamızın ve ülkemizin sektördeki tanınırlığına katkıda bulunuyoruz."


#Düzce
#fabrika
#poliüretan
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