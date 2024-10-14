E-ihracatın yüzde 40'ını hedefliyor

E-ihracatın genel ticaretteki payını 2028’de yüzde 10’a çıkarmaya çalışan Türkiye’nin bu hedefine uygun ulaşması için sektör oyuncuları da çalışmalarını sürdüyor. Almanya ile başladığı e-ihracat yolculuğunu Körfez ve Balkan ülkeleriyle sürdüren Trendyol, özellikle Azerbaycan’daki ticaret performansıyla dikkat çekiyor. Ülkemizdeki KOBİ’ler başta olmak üzere binlerce satıcıyı yurt dışı pazarlarla buluşturan şirket, Berlin ve Amsterdam ofislerinin ardından üçüncü merkezini Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de açtı.





2028'DE AZERBAYCAN’A 60 MİLYON SİPARİŞ

InMerge Innovation Summit etkinliğinde ve ofis açılışında basın mensuplarıyla bir araya gelen Trendyol Grubu CEO’su Erdem İnan, son 1 yılda 10 milyondan fazla siparişi ve 30 milyon ürünü Azerbaycan’a ulaştırdıklarını söyledi. Bölgeye sadece ticaret yapmadıklarını lojistik ve teknoloji yatırımlarına da odaklandıklarını belirten İnan, “10 milyon nüfuslu Azerbaycan’da 1.5 yılda 2 milyon müşteriye yani nüfusun yüzde 20'sine ulaştık. 2028'de Azerbaycan için hedefimiz 60 milyon adet sipariş, 3 milyon müşteri ve 1 milyar dolarlık ticaret hacmi. Bakü ofisimiz, bölgede daha fazla derinleşmemize, pazarın potansiyelini en iyi şekilde açığa çıkarmamıza büyük katkı sağlayacak” dedi.





130 BİN SATICIDAN 2 MİLYAR $'LIK SATIŞ

Bugüne kadar Trendyol’la 80 milyon adet ürünü yurtdışına taşıdıklarını kaydeden İnan, yaklaşık 130 bin satıcının, 2023'ten bu yana 2 milyar dolarlık ihracat hacmi oluşturduğunu aktardı.

Ticaret Bakanlığı’nın toplam ihracat içindeki e-ticaret payını yüzde 10’a çıkarma hedefine uyumlu olarak çalıştıkları bilgisini paylaşan Erdem İnan, “Hedeflerimize ulaştığımız takdirde Türkiye’de e-ihracatın yüzde 40’tan fazlasının Trendyol tarafından gerçekleştirilebileceğine inanıyoruz” şeklinde konuştu. İnan, Research İstanbul tarafından yapılan bağımsız araştırmaya atıfta bulunarak, Türkiye’den E-ihracatçı şirketlerin yüzde 85’inin e-ihracatını Trendyol üzerinden yaptığını da sözlerine ekledi.





Inmerge Zirvesi kapsamında Inmerge Ventures isimli girişim sermayesi fonu kuruldu. Trendyol’un İnovasyon ve Dijital Kalkınma Ajansı, Azerbaycan Yatırım Şirketi, Pasha Innovation ile birlikte katkı sağladığı fonun imza töreni de zirve sırasında gerçekleştirildi. Azerbaycan Ulaştırma Bakanı Reşad Nebiyev, Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayıl Cabbarov, İnovasyon ve Dijital Kalkınma Ajansı Başkanı Inara Veliyeva, Trendyol Grubu CEO’su Erdem İnan, Trendyol Grubu Uluslararası Büyümeden Sorumlu Başkanı İrem Çağrı Yılandil, Pasha Holding CEO’su Celal Gasimov ve Pasha Innovation CEO’su Faruk Aliyev törende hazır bulundular.

BALKANLAR DOLUDİZGİN

E-ihracat sayesinde milyonlarca ‘Made in Türkiye’ etiketli ürünün farklı coğrafyalara gönderildiğine dikkat çeken Erdem İnan şirketin yurtdışında yaklaşık 6 milyonun üzerinde müşteriye ulaştığını kaydetti. 2023'teTürkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından ‘Türkiye e-ihracat şampiyonu’ olarak ödüllendirildiklerini hatırlatan İnan şöyle konuştu: "2023’ten bu yana da satıcılarımız 2 milyar dolarlık toplam ihracat hacmi oluşturdu. Yıl sonu için bu pazarda 1.6 milyar dolar ihracat hacmine ulaşmayı amaçlıyoruz. Sene başından beri faaliyet yürüttüğümüz Doğu Avrupa bölgesinde ise yıl sonu hedefimiz 4 milyonun üzerinde siparişi ve 400 milyon dolarlık ticaret hacmini yakalamak. Faaliyet gösterdiğimiz her bir ülkede nüfusun yarısına ulaşmak istiyoruz. Özellikle Balkanlar’da Türk dizilerinin ürün satışlarındaki etkisini belirtmek isterim."





YAKIN PAZARLARA LOJİSTİK ÜSLERİ

Yurt dışında farklı coğrafyalarda tutunmak için lojistik alt yapısının ve ulaştırma kabiliyetlerinin gelişmesi gerektiğini ifade eden İnan şunları söyledi: “Yüz binlerce satıcımız nasıl İstanbul’a Ankara’ya gönderim sağlıyorsa, aynı şekilde Riyad ve Bakü’ye de aynı kolaylıkla satış yapabilmesini amaçlıyoruz. Trendyol olarak tüm lojistik maliyet biz kendi üzerimize alıyoruz. Yaptığımız yatırımların önemli bir kısmı da burada. Çok yakın bir zamanda Riyad depomuz açıldı. Dubai’de bir tesisimiz vardı. Bunun dışında Polonya’daki üssümüz, hem Almanya’ya hem de Doğu Avrupa’ya hizmet veriyor. Bu sene Bükreş’te bir depo açmak için çalışıyoruz."



















