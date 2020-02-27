Ekonomi E-tebligatla 260 milyon tasarruf
TÜRKİYE EKONOMİSİ

E-tebligatla 260 milyon tasarruf

Adalet Bakanlığınca kapsamı genişletilen e-tebligat ile bugüne kadar 20 milyonu aşan tebligat, elektronik ortamda gönderildi. Böylece 700 bin ton kağıt ve 260 milyon lira tasarruf edildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Adalet Bakanlığı, 2013'te uygulanmaya başlanan elektronik tebligat ile ilgili geçtiğimiz yıl bir düzenleme yaparak kapsamını genişletti. Buna göre, 1 Ocak 2019 tarihinden bu yana 20 milyon 621 bin 253 tebligat elektronik ortamda gönderildi.

GÜNLÜK 50 BİN E-TEBLİGAT

Adalet Bakanlığı yaklaşık bir yıllık sürede sadece vatandaşlara 10 milyon 683 bin 166 tebligat gönderdi. Yine tüzel kişilere 7 milyon 245 bin 845, kamu kurumlarına 2 milyon 432 bin 318 tebligat ulaştırdı. Günlük ortalama 50 bin 791, aylık ise ortalama 1 milyon 586 bin 250 tebligatın gönderildiği öğrenildi.

700 BİN TON KAĞIT TASARRUF

  • Elektronik tebligat uygulamasıyla birlikte tebligatlar fiziki ortamda gönderilmediği için 260 milyon lira tasarruf edildi. Öte yandan, tebligatların elektronik ortamda oluşturulması ile birlikte 700 bin ton kağıt tasarruf edilerek binlerce ağaç kesilmekten kurtarıldı. Ayrıca söz konusu uygulamayla birlikte tebligatlar anlık olarak muhatabına ya da ilgili kurama ulaştığı için yargısal süreçlerde tebligat kaynaklı gecikmenin de önüne geçilmiş oldu.

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