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Ekonomi

E-ticarette Türk Malı kararı

TBMM Sanayi Komisyonu’nda e-ticarette Türk ürünlerini önceleyen bir düzenleme yapıldı. Elektronik pazar yerlerinin yapacakları e-ihracatın lisans bedeli hesaplamasından düşülmesi düzenlemesine ‘Türk Malı’ ihracatı şartı getirildi. Türkiye'de üretilmeyen ürünlerin ihracatı hesaplamaya dahil edilmeyecek.

Nur Banu Aras
04:00 - 26/07/2024 Cuma
Güncelleme: 01:06 - 26/07/2024 Cuma
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

İhracatın desteklenmesi amacıyla elektronik pazar yerlerinin yapacakları e-ihracatın lisans bedelinden düşülmesi düzenlemesine ‘Türk Malı’” ihracatı şartı getirildi. Serbest bölgeden yani başka bir ülkeden ithal edildikten sonra ihraç edilen ürünlerin ihracatı lisans bedelinin düşürülmesine konu edilmeyecek, yalnızca Türk malının ihracatı lisans bedelinden düşürülebilecek.

Geçtiğimiz günlerde TBMM Sanayi Komisyonu’nda görüşülerek kabul edilen ‘Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’da Türk ürünlerini koruyacak düzenleme yapıldı.

RE-EXPORT LİSANSA KONU EDİLMEYECEK

Komisyon görüşmeleri sırasında Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Başkanı Hakan Çevikoğlu, e-ticaret pazaryerlerinin yurt dışına yapacakları e-ihracatlarının lisans bedelinden düşürülmesi düzenlemesine ‘Türk Malı’ ihracatı şartı getirilmesini talep etti. Çevikoğlu yalnızca Türk Malı ihracatlarının lisans bedelinden düşülmesinin sektör açısından hayati önem taşıdığını söyledi.

Bu talep üzerine Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank, kanun teklifinde bununla ilgili bir tedbir alındığını belirterek, re-exporta yani başka ülkeden ithal edilen ürünün ihracatının lisans bedeline konu edilmeyeceğini, Türkiye’den alınacak malın kapsamda olduğunu ifade etti. Varank, “Yurt dışından serbest bölgeye gelip oradan yapılan ihracat buna dâhil değil” diye konuştu.

Yönetmelikle tespit edilecek

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan konuyu yönetmelikle tespit edeceklerini ifade ederek, “Şu anda serbest bölgeden yapılacak olan ihracatlar sayılmayacak bunun içinde, millileştirilmiş mallar sayılacak. Millileştirilmiş malların da ‘Türk Malı’ ibaresiyle ayrılması gümrüklerde çok mümkün değil çünkü bunlar ihracatçının dükkânlardan paketlenen mallar” dedi. Gürcan, “Sadece Türkiye’de millileştirilmiş, gümrüğü, ÖTV’si, vergisi ödenmiş emtianın yurt dışına ihracatı sayılacak” ifadelerini kullandı.



#e-ticaret
#ekonomi
#Yerli ürün
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