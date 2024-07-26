E-ticarette Türk Malı kararı

Bu talep üzerine Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank, kanun teklifinde bununla ilgili bir tedbir alındığını belirterek, re-exporta yani başka ülkeden ithal edilen ürünün ihracatının lisans bedeline konu edilmeyeceğini, Türkiye’den alınacak malın kapsamda olduğunu ifade etti. Varank, “Yurt dışından serbest bölgeye gelip oradan yapılan ihracat buna dâhil değil” diye konuştu.