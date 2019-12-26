Edirne’ye akın ediyorlar: 10 ayda 920 bin Bulgar geldi

Kültür ve Turizm Bakanlığının 2020 yılını "Türk mutfağı yılı" ilan edip Trakya lezzetlerini örnek aldığını açıklamasının ardından çalışmalara başladıklarını açıklayan Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Zıpkınkurt, Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli illerini kapsayan kitapçık hazırlayacaklarını söyledi.

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Konaklama imkanları genişletilecek

Edirne’ye gelen misafirlere Osmanlı yemekleri sunduklarını anlatan Zıpkınkurt, 2020 yılında Edirne’ye gelen turistlerin daha fazla konaklamalarını sağlayacağını ifade ederek,

10 ayda Edirne’ye 920 bin Bulgar turistin geldi

“Edirne gastronomisi ile ilgili il ve ilçelerde tespitler yapıyoruz. Edirne, Tekirdağ, Kırklareli ve ilçe odalarının iş birliğiyle bir rehber oluşturuluyor, kendi ilerinde öne çıkan lezzetleri bize bildiriyorlar, biz de odaların işbirliği ile birlikte rehberi oluşturuyoruz. Hazırladığımız rehberde Trakya’nın yöresel lezzetleri ön plana çıkacak. Dolayısıyla dünyanın dört bir yanından gelecek insanların iştahını artıracak bu rehberdeki lezzetlerimiz. Trakya’yı çok iyi tanıtıyoruz. Osmanlı’nın başkentlerinden Edirne’mizdeki Osmanlı saray mutfağını tanıtıyoruz. Her gittiğimiz platformda Trakya’nın lezzetlerini ön plana çıkarıyoruz” dedi.

Edirne'ye gelen turistler alışveriş yapıyor.

"10 ayda 920 bin Bulgar turist geldi"

Edirne’ye yılbaşı tatili dolayısıyla 15 bine yakın yabancı turist beklediklerini söyleyen Zıpkınkurt, son 10 ayda Edirne’ye 920 bin Bulgar turistin geldiğini açıkladı.