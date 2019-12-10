'Efsane Cuma' sonrası kargo şikayetleri bitmiyor: Acilen yasal düzenleme yapılmalı

ABD menşeli alışveriş günü 'Efsane Cuma' kapsamında bu yıl da internet üzerinden milyonlarca ürün sipariş edildi, kargo şirketleri vatandaşları yine mağdur etti.

Yoğunluk gerekçe gösterilerek siparişlerin hazırlanması ve teslimat süreçlerinde yaşanan sıkıntılar vatandaşları adeta isyan ettiriyor.

Türkiye'de vatandaşların en çok şikayetçi olduğu sektörlerin en üst sıralarında kargo şirketleri yer alıyor. Teslimat süreçleriyle ilgili sıkıntılar başta olmak üzere, birçok firma aldığı ücret karşılığında kaliteli hizmet sunamıyor.

Aziz Koçal

Her yıl aynı sıkıntıların yaşandığına dikkat çeken Tüketiciyi Koruma Derneği (TÜKODER) Başkanı Aziz Koçal, sorunların çözümü için yasal bir düzenlemenin şart olduğunu söyledi.

Koçal, tüketici için kargoların bir baş belası haline geldiğini vurgulayarak, "Böyle günlerde siparişlerde yapılan yoğunluk ve kargolara gelen yoğun teslimatlar nedeniyle kargo dağıtıcıları birçok adrese gün içerisine uğramadan, 'geldik evde yoktunuz' mesajını kargo alıcısına göndermektedir. Bu paketler gün içerisinde dağıtıma çıkıp, akşam iade edilmekte ertesi günü tekrar dağıtımı çıkmamaktadır. Kargo şirketleri bu uygulamaya bir çözüm bulmalı yada acil bir yasal düzenleme yapılmalı, kargo şirketlerinin adrese gittiğini ispatla yükümlü olmalı" ifadelerine yer verdi.

TÜKETİCİ KARGODAN ALDIĞI ÜRÜNÜ GÖREBİLMELİ

Tüketicilerin en çok şikayet ettiği konulardan biri de, sipariş ettiği ürünün dışında bir kargonun kendisine verilmesi. Koçal, bu konuda tüketici mağduriyetlerini sona erdirecek bir düzenlemenin yapılabileceğini belirtti:

"Kargo şirketlerinden gelen şikayetlerden biri ise paketin içini açtırmamaları, bu da onların bağlı bulundukları yasal mevzuata bağlanmaktadır. Tüketici siparişi internet aracılığı ile vermektedir. Dolayısı ile beğenip sipariş verdiği ürün ile gelen ürünün hiçbir alakası olmadığı yönünde yığınla şikayet gelmektedir. Kapıdan ödemeli kargolarda tüketicinin paketi açtırarak ürünü görmeli sipariş ettiği ürün değil ise paketi alıp almamakla serbest olmalı. Bunun düzenlemesi çok acil yapılmalı. Ticaret bakanlığının bu günlerde yasal bir düzenlemeye esas olacak sektör ile tüketici arasında yaşanan sorunlara çözüm getirecek ortak aklın oluşturulacağı bir toplantının yapılması yönünde bir çalışma yaptığını biliyoruz, umarım bu çalış çok kısa bir sürede sonuç verir, tüketicilerin bu mağduriyetlerinin önüne geçecek düzenleme tarafların ortak görüşü sonucu düzenlenir ve yasalaşır"

İNDİRİMLER YASAL MEVZUATA UYGUN DEĞİL

Şahane Cuma kapsamında en çok eleştirilen konuların başında 'etiket oyunları' geliyordu. Birçok tüketici alışveriş sırasında etiketlerdeki aldatmacaları sosyal medyada paylaşmıştı.

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Alışveriş çılgınlığı kapsamında tüketiyici tüketmeye yönelik indirimler yapıldığına dikkat çeken Koçal, bu durumun yasalara aykırı olduğunu belirtti:

"Şahane Cuma ve benzeri indirimler, yasal mevzuata uygun değildir. İndirim uygulayacak bir mağaza yada satış merkezi imalatçı yada satıcılar, öncelikle ürünün son satış fiyatını uygulanacak indirim oranını ve indirim sonrası fiyatını etiket üzerinde tüketicilerin görebileceği şekilde yansıtmak zorundalar. Özellikle bu indirim uygulayan sanal alış veriş mağazaları ise stok miktarlarını belirtmeli ve satılan her ürün otomatik olarak stoktan düşülmelidir. 6502 sayılı Tüketicinin Korunması hakkında kanunun ilgili hükümleri ve yönetmelikleri çerçevesinde; indirim uygulayan firmalar tüketicinin siparişini verirken üründen ne kadar kaldığını, ürünün son satış fiyatı ve uygulanan indirim oranı ile ve indirimli satış fiyatını görmelerini sağlamakla zorunludur. Ürünün indirimli olduğunu ispat yükü satıcıya aittir.

TİCARET BAKANLIĞI HAREKETE GEÇMELİ

Şahane Cuma nedeniyle indirim uygulayan hiçbir satıcının uymadığını görüyoruz. İndirim reklamları veren satıcı firmalar bu usullere uymadığından Ticaret Bakanlığı ve Bakanlık bünyesinde bulunan reklam kurulu, bu firmaların tespitini yaparak gerekli cezai işlemleri uygulamalılar. Ayrıca fiyat etiketi yönetmeliğine ve perakende ticarette uygulanacak ilke ve kurallar hakkında yönetmeliğe de aykırı hareket edilmektedir. Dolasıyı ile tüketici mağdur edilmektedir"

OYNAT 01:31 Sosyal medyada paylaşıldı: Rize'de 5 kargocu kovuldu Özel bir kargo şirketinin Rize şubesinde kargoların araçlara yüklenme şekli sosyal medyada tepkilere neden oldu. Kargoya verilen eşyaları, gelişi güzel bir şekilde araca atarak yükleyen 5 kuryenin işine son verildi. BiP'te paylaş

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