Ekonomi Efsane indirimler mercek altında Vatandaşı aldatan firmalara ağır ceza verilebilecek
TÜRKİYE EKONOMİSİ

‘Efsane’ indirimler mercek altında: Vatandaşı aldatan firmalara ağır ceza verilebilecek

Reklam Kurulu, e-ticaret platformlarındaki aldatıcı indirimleri mercek altına alıyor. Elindeki stokları tüketmek için “şahane, efsane, süper, mükemmel” gibi klişelerle düzenlenen kampanyaları inceleyecek Kurul, “önce bindir, sonra indir” gibi yöntemlerle vatandaşı aldatan firmalara ağır ceza verebiliyor.

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Yasemin Asan Yeni Şafak
‘Efsane’ indirimler mercek altında: Vatandaşı aldatan firmalara ağır ceza verilebilecek
​Reklam Kurulu, e-ticaret platformlarındaki aldatıcı indirimleri mercek altına alıyor.

Ticaret Bakanlığı, kasım ayı başında dijital satış platformlarının “şahane, efsane” indirimlerine karşı sıkı bir denetim süreci başlattı. Bakanlık bünyesinde faaliyet gösteren Reklam Kurulu’nun, önümüzdeki hafta toplanarak sahte indirimleri görüşeceği öğrenildi.

GÜVENLİ DAMGASI

Vatandaşların sahte indirim tuzağına düşmemesi için uyarılarda bulunan Bakanlık, alışveriş öncesinde arama motorlarında satıcı hakkında kısa bir ön inceleme yapılması ve benzer mecralardan ürünün yaklaşık fiyatının araştırılmasının önemli olduğuna dikkat çekti. İnternet sitesinin adının, adres çubuğunda her zamanki gibi görünmemesi halinde sahte veya taklit site olabileceği uyarısında bulunan Bakanlık, ‘Güven Damgası’ bulunan sitelerin öncelikli tercih edilmesi gerektiğini bildirdi. Reklam Kurulu dönemsel olarak “Efsane, şahane indirimler” gibi adlarla yapılan indirimli satış reklamlarına yönelik geçtiğimiz yıl 20 dosyaya ilişkin yaklaşık 3,7 milyon lira idari para cezası uygulanmasını kararlaştırmıştı.

İNDİRİMLER DENETİMİMİZDE

Kamu iştiraki e-ticaret platformu PttAVM.com Genel Müdür Hakan Çevikoğlu, Ticaret Bakanlığı'nın sektördeki gerçek ve sahte indirimleri ayrıştırmak için başlattığı çalışmanın çok önemli olduğunu söyledi.

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