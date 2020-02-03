​Ejder meyvesi üreticinin gözdesi: Tanesi 20 TL’den başlıyor 50 TL’ye kadar çıkıyor Ejder meyvesi üreticinin gözdesi: Tanesi 20 TL’den başlıyor 50 TL’ye kadar çıkıyor Adana’nın Kozan ilçesinde turist rehberi kardeşinin denemesi için gönderdiği ejder meyvesi fidelerini tarlasına eken ve verim alan çiftçi Ali Akçoban şimdi siparişlere yetişemiyor. Yıllardır çiftçi olarak geçimini sağladığını aktaran Akçoban, 'Ejder meyvesi tanesi 20 TL’den başlıyor 50 TL’ye kadar çıkıyor. Bu yıl siparişi çok. İstanbul’a kadar yolladık. Sipariş çok aldık ama yetiştiremedik. Tadı anlatılmaz yaşanır. Bir çiftçi olarak öneriyoruz' dedi.

Haber Merkezi 03 Şubat 2020, 10:34 Son Güncelleme: 03 Şubat 2020, 10:35 İHA