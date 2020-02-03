Ekonomi Ejder meyvesi üreticinin gözdesi Tanesi 20 TLden başlıyor 50 TLye kadar çıkıyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

​Ejder meyvesi üreticinin gözdesi: Tanesi 20 TL’den başlıyor 50 TL’ye kadar çıkıyor

Ejder meyvesi üreticinin gözdesi: Tanesi 20 TL’den başlıyor 50 TL’ye kadar çıkıyor

Adana’nın Kozan ilçesinde turist rehberi kardeşinin denemesi için gönderdiği ejder meyvesi fidelerini tarlasına eken ve verim alan çiftçi Ali Akçoban şimdi siparişlere yetişemiyor. Yıllardır çiftçi olarak geçimini sağladığını aktaran Akçoban, 'Ejder meyvesi tanesi 20 TL’den başlıyor 50 TL’ye kadar çıkıyor. Bu yıl siparişi çok. İstanbul’a kadar yolladık. Sipariş çok aldık ama yetiştiremedik. Tadı anlatılmaz yaşanır. Bir çiftçi olarak öneriyoruz' dedi.

Haber Merkezi İHA
Çiftçi Ali Akçoban
Çiftçi Ali Akçoban

Son yılların gözde meyvesi olan içindeki vitamin ve kanser önleyici etkisi ile gündeme gelen ejder meyvesi Kozanlı çiftçinin gözde tarım ürünü oldu. Denemek için tenekelere eken ve yüksek verim alan Acarmantaş Mahallesinde çiftçilik yapan Ali Akçoban geçen yıl 50 kök ektiği ejder meyvesini bu yıl 10 katına çıkararak 500 kök ekti.

Emeği az getiri çok tropik meyve pitayanın tanesi 20 liradan satılıyor
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Emeği az getiri çok tropik meyve pitayanın tanesi 20 liradan satılıyor

Ejder meyvesi.

1 sıraya 50 tane denemek için ektiği ve tenekelerle bu işe başladığını aktaran Akçoban, 2019 yılında gerçekleştirdiği hasatta siparişlere yetişemediğini aktardı.

Mesleğinden bıktı kimsenin yapamadığını yaptı
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Mesleğinden bıktı kimsenin yapamadığını yaptı

Ali Akçoban geçen yıl 50 kök ektiği ejder meyvesini bu yıl 10 katına çıkararak 500 kök ekti.

'Tanesi 20 TL’den başlıyor 50 TL’ye kadar çıkıyor'

Acarmantaş Mahallesinde yıllardır çiftçi olarak geçimini sağladığını aktaran Ali Akçoban, şu şekilde açıklamada bulundu:

"Kardeşim Antalya’da turist rehberi ilk adı duyulduğunda denemek için fide yolladı. Denemek için bir sıra yaptım. İlk 50 fideyi diktik. İlk senesinde 5 bin TL gelir elde ettik. Bir fideden 15 -20 tane ejder meyvesi alınabiliniyor. Şuan 6 sıra yaptık ve çoğaltmaya karar verdik. Bir buçuk dönüme ektik. Ejder meyvesi tanesi 20 TL’den başlıyor 50 TL’ye kadar çıkıyor. Bu yıl siparişi çok. İstanbul’a kadar yolladık. Sipariş çok aldık ama yetiştiremedik. Tadı anlatılmaz yaşanır. Bir çiftçi olarak öneriyoruz. Yaklaşık 500 kök var ilk sene 50 kök civarıydı. Her yıl arttırmayı düşünüyoruz.”
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