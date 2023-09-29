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Ekonomi

Ek MTV iptaline ret

Anayasa Mahkemesi, ek MTV alınmasını öngören yasal düzenlemenin iptali istemini oy birliğiyle reddetti.

Abdullah Sarica
04:00 . 29/09/2023 Cuma
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

Anayasa Mahkemesi, milyonlarca araç sahibinin merakla beklediği ek MTV’nin iptali başvurusunda kararını verdi. Yüksek mahkeme, ek MTV alınmasını öngören düzenlemenin iptali talebini oy birliğiyle reddetti. Haziran ayında Meclis’te kabul edilen torba yasa teklifiyle Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilerinin azaltılması amacıyla bir defaya mahsus ek motorlu taşıtlar vergisi (MTV) uygulanması hüküm altına alınmıştı.

KARAR OY BİRLİĞİYLE ALINDI

Ek verginin, ağustos ve kasım aylarında iki eşit taksit şeklinde tahsil edilmesi kararlaştırılmıştı.

CHP, söz konusu düzenlemenin iptali ve yürürlüğünün durdurulması talebiyle Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu. Dünkü toplantısında iptal talebini görüşen AYM Genel Kurulu, kanunun Anayasaya uygun olduğuna karar vererek iptal isteminin reddine hükmetti. Karar, oy birliğiyle alındı.

Şimdi ne olacak?

AYM’den gelecek haberi bekleyen birçok araç sahibi, ek MTV’yi ödememişti. Ek MTV’yi ödemeyenlere öncelikle gecikme faizi uygulanacak. Ayrıca, ek MTV ödenmeden trafikten çekme, hurdaya ve yurt dışına çıkarma nedeniyle tescil kaydı kapatma işlemi yapılamayacak. Ödeme yapmayan araç sahipleri araç muayenelerini yapamayacak. Taşıtların her türlü satış veya devir işlemleri yapılmadan önce bu taşıtlara ilişkin tahakkuk eden ek MTV’nin tamamının ödenmesi gerekecek.



#MTV
#Vergi
#Ekonomi
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