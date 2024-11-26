Ekol Demir Çelik yatırımla büyüyecek

Ekol Demir Çelik AŞ-CEO’su Elif Tulay Korkmaz, demir çelik sektöründeki gelişmeleri değerlendirirken, şirket olarak yeni yatırımlara odaklandıklarını dile getirdi. Korkmaz, gündeme ilişkin açıklamalarında şunları söyledi;





Şirket faaliyetleri hakkında bilgi verebilir misiniz?

Ekol Demir Çelik 1998 yılından bu yana demir çelik sektöründe faaliyet göstermektedir. Takım çelikleri ,vasıflı çelikler, ve yapı çelikleri tedarikçisidir. Firmamız demir çelik sektöründe yenilikçi ve güvenilir çözümler sunma misyonuyla yola çıkmıştır. Kuruluşumuzdan bu yana, kaliteli ürün ve hizmet anlayışımızla sektörde öncü bir konuma gelmiş bulunmaktayız. Otomotiv ve yedek parça sanayi, takım tezgahı ve makina, metal mobilya ,el aletleri, dişli, madeni eşya, bağlantı elemanları, asansör, kalıp sanayi ve ağır makine sanayinde müşterilerimize

hizmet vermekteyiz.





EN BÜYÜK ZORLUK HAM MADDE FİYATLARI

Demir çelik sektöründe karşılaştığınız en büyük zorluklar nelerdir?

Sektördeki en büyük zorluklardan biri, hammadde fiyatlarındaki dalgalanmalardır. Ayrıca, çevresel düzenlemelere uyum sağlamak ve sürdürülebilir üretim yöntemleri geliştirmek de önemli bir meydan okumadır. Bu zorlukları aşmak için sürekli olarak yenilikçi çözümler arayışındayız.

Firmanızın sürdürülebilirlik politikaları nelerdir?

Sürdürülebilirlik, firmamız için büyük bir öneme sahiptir. Üretim süreçlerimizde çevre dostu teknolojiler kullanıyor ve atık yönetimi konusunda titizlikle çalışıyoruz. Ayrıca, enerji verimliliğini artırmak için sürekli olarak yeni yöntemler geliştiriyoruz.





MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ ÖNCELİĞİMİZ

Müşteri memnuniyetini nasıl sağlıyorsunuz?

Müşteri memnuniyeti bizim için önceliklidir. Bu nedenle, müşterilerimizin ihtiyaçlarını anlamak ve onlara en uygun çözümleri sunmak için sürekli iletişim halindeyiz. Kalite kontrol süreçlerimizle ürünlerimizin her zaman en yüksek standartlarda olmasını sağlıyoruz.

Sektördeki son gelişmeleri nasıl yorumluyorsunuz?

Vasıflı çelik üretiminde kullanılan yöntemler arasında Elektrik Ark Ocakları (EAO) ve Bazik Oksijen Fırınları (BOF) öne çıkmaktadır. Türkiye’de EAO yöntemi, hurda çelik kullanımı nedeniyle daha yaygın hale gelmiştir. Bu yöntem, enerji verimliliği ve çevresel etkiler açısından avantajlar sunmaktadır. Yeni teknolojiler, vasıflı çelik üretiminde kaliteyi artırmak ve maliyetleri düşürmek ve Özellikle otomasyon ve dijitalleşme, üretim süreçlerinin daha verimli ve hassas olmasını sağlamaktadır.





ÜRETİM KAPASİTESİNİ YÜZDE 50 ARTIRACAĞIZ

Sektördeki rekabeti nasıl değerlendiriyorsunuz?

Rekabet, sektördeki yenilikleri ve kaliteyi artıran önemli bir faktördür. Biz de rekabet avantajımızı korumak için sürekli olarak Ar-Ge yatırımları yapıyor ve müşteri memnuniyetini ön planda tutuyoruz. Gelecek beş yıl içinde üretim kapasitemizi yüzde 50 artırmayı ve yeni pazarlara açılmayı hedefliyoruz. Ayrıca, dijital dönüşüm projeleri ile üretim süreçlerimizi daha verimli hale getirmeyi planlıyoruz.











