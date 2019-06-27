Seçim 23 Haziran 2019 İstanbul Seçimi
Ekonomi Ekonomik güven arttı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Ekonomik güven arttı

Ekonomik güven endeksi mayıs ayında 77,5 iken, haziran ayında yüzde 7,6 oranında artarak 83,4 oldu. Ekonomik güven endeksindeki artış, tüketici, reel kesim (imalat sanayi), hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ekonomik güven endeksi açıklandı.
Ekonomik güven endeksi açıklandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2019 yılının haziran ayına ilişkin ekonomik güven endeksini açıkladı.

Buna göre, ekonomik güven endeksi mayıs ayında 77,5 iken, haziran ayında yüzde 7,6 oranında artarak 83,4 oldu.

  • Ekonomik güven endeksindeki artış, tüketici, reel kesim (imalat sanayi), hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.

Ekonomik güven endeksi, sektörel endeksler ve değişim oranları, Haziran 2019.

Haziran ayında tüketici güven endeksi 57,6 değerine, reel kesim güven endeksi 99,6 değerine, hizmet sektörü güven endeksi 85,4 değerine, perakende ticaret sektörü güven endeksi 93,2 değerine ve inşaat sektörü güven endeksi 50,4 değerine yükseldi.

Ekonomik güven endeksi, Haziran 2019.

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