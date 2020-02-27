Ekonomi Ekonomik güven endeksi arttı, yüzde 97,5e çıktı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Ekonomik güven endeksi arttı

Ekonomik güven endeksi arttı, yüzde 97,5'e çıktı

Ekonomik güven endeksi, şubatta geçen aya kıyasla yüzde 0,5 yükselerek 97,5'e çıktı. Ekonomik güven endeksindeki artış, reel kesim (imalat sanayisi) ve hizmet sektörü güven endekslerindeki yükselişlerden kaynaklandı.

Haber Merkezi AA
Eonomik güven endeksi 0,5 artarak 97,1'den 97,5'e yükseldi.
Eonomik güven endeksi 0,5 artarak 97,1'den 97,5'e yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu, şubat ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, endeks bu ay, geçen aya göre yüzde 0,5 artarak 97,1'den 97,5'e yükseldi. Ekonomik güven endeksindeki artış, reel kesim (imalat sanayisi) ve hizmet sektörü güven endekslerindeki yükselişlerden kaynaklandı.

Reel kesim güven endeksi aylık bazda yüzde 0,3 artarak 106,7, hizmet sektörü güven endeksi de yüzde 3,4 artışla 98,5 değerine ulaştı.

Tüketici güven endeksi bir önceki aya göre yüzde 2,7 azalarak 57,3'e, perakende ticaret güven endeksi yüzde 2 gerileyerek 102,9'a ve inşaat sektörü güven endeksi yüzde 5,7 azalışla 74,5'e düştü.

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