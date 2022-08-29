Ekonomik güven endeksi yükselişte

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Ege'de Yunan zulmü: Bir bardak su istedim gelip beni dövmeye başladılar

İzmir'in Foça ilçesinde, Yunanistan unsurların tarafından Türk kara sularına itilen 96 göçmen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı. Yunanlıların kendilerine şiddet uygulayıp her şeylerini aldıklarını belirten göçmenlerden Afganistan vatandaşı Ahmet Ferhat Rahmani, ''Bir bardak su istedim gelip beni dövmeye başladılar.' dedi.