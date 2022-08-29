Ekonomi Ekonomik güven endeksi yükselişte
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Ekonomik güven endeksi yükselişte

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılı ağustos ayı ekonomik güven endeksi verisini açıkladı. Ekonomik güven endeksi Ağustos ayında yüzde 1 artarak 94,3 oldu.

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Haber Merkezi İHA
Ekonomik güven endeksi yükselişte
Foto/arşiv

Ekonomik güven endeksi Temmuz ayında 93,4 iken, Ağustos ayında yüzde 1 oranında artarak 94,3 değerini aldı.

Bir önceki aya göre Ağustos ayında tüketici güven endeksi yüzde 6,1 oranında artarak 72,2 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 1,5 oranında artarak 86,3 değerini aldı. Reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 1,1 oranında azalarak 101,4 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 1,3 oranında azalarak 116,2 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 0,4 oranında azalarak 112,9 değerini aldı.

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