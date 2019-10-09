Ekonomik sınıfta uçanlar dikkat

Havayolu şirketleri, her şeyi paraya dökmeye devam ediyor. Pegasus ve Onur Air gibi birçok havayolu şirketinin başlattığı koltuk seçiminden ücret kesilmesi uygulamasına son olarak Türk Hava Yolları (THY) eklendi. Yıllarca ekonomi sınıfı uçuşlarında uygun yeri seçebilen vatandaş, artık bunu belli bir tarife ile yapacak. Genelde 'Low cost' yani 'ucuz maliyetli' havayolu şirketlerinin benimsediği ücretli koltuk uygulaması ile karşılaşacak vatandaşa, bu duruma alışmaları gerektiği tavsiye ediliyor.

22 EYLÜL'DEN İTİBAREN BAŞLADI

İllere göre fiyat listesi

Firma iç hat uçuşlarında 22 Eylül tarihi itibarıyla yeni bir uygulama başlattı. Şirket, ekonomi sınıfı için üç, business sınıfı için ise bir olmak üzere dört farklı bilet tipinde hazırlanan yeni uçuş paketleri sunuyor. THY bu kapsamda; EcoFly, ExtraFly, PrimeFly ve Business seçeneklerinden oluşan yeni bilet tiplerinin hiçbirinde check-in işlemi sırasında ücret talep edilmiyor. Yalnızca, EcoFly seçeneğinde yolcuların koltukları sistem tarafından (check-in sırasında) otomatik olarak belirleniyor, eğer belirlenenin dışında bir koltukta seyahat etmek isteniyorsa ayrıca ücret talep ediliyor. EcoFly haricindeki diğer bilet tiplerini tercih eden yolcular ise uçuşa 6 saat kalana kadar standart koltukları ücretsiz şekilde tercih edebiliyor.

ARADAKİ FİYAT FARKI AZ

Düşük bütçeli havayolu, geleneksel hizmetlerin çoğunu içermiyor, ilgili şirket de indirimli bilet fiyatlarında kaybedilen geliri telafi etmek için yemek, koltuk tahsisi ve bagaj gibi ekstralar için ücret alıyor. İşin ilginç yanı, THY'nin yeni fiyatlandırma sistemindeki fiyatlar incelendiğinde tüketicilerin ucuz bilet almasını gerekli kılacak bir durum olmadığı da görülüyor. Bir yolcu Ecofly seçeğinden bilet alıp, sonradan ücret karşılığında koridor kenarında bir yer almak istediğinde, koltuk için ödediği rakam eklenince toplam fiyat bir üst segment olan Extra fly'a denk geliyor. Yani hiçbir şey değişmiyor. Tüketicilerin THY'nin bu uygulamasına yönelik en büyük eleştirisi ise, en ekonomik segment ile üst segment arasında fiyat farkının fazla olmaması şeklinde dile getiriliyor. EcoFly ile ExtraFly arasındaki farkın azlığına dikkat çeken tüketiciler bu duruma "Ne gerek vardı?" şeklinde tepki gösteriyor.

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YOLCU %10 DAHA UCUZA UÇMAYI ÇOK ÖNEMSİYOR

Önceki gün belirlenen tavan fiyat uygulamasının yerinde olduğuna da dikkat çeken Ağaoğlu, “Diğer alternatif öneriler de kapitalist sistemin çok parası olana daha iyi hizmet anlayışına giriyor. Ama bunun tüketiciler açısından yararlı tarafı şu: uygulama ekonomik uçmak isteyen, uçuş sırasında tüketmeyeceği ikramlara muhatap olmak istemeyen vatandaş için ucuzluk getirmesi halinde tüketici açısından yararlı olabilir. Tabii ki fiyat farkının gerçekten lehte olup olmadığını izleyip göreceğiz” şeklinde konuşuyor. Ağaoğlu, yolcunun cam kenarında oturmak yerine, yüzde 10 ucuza uçmayı daha çok önemsediğini sözlerine ekliyor.

FIRSATÇILIĞA DÖNÜŞMESİN

Aydın Ağaoğlu

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Tüketici Başvuru Merkezi (TBM) Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, koltuk seçme ve tavan fiyat gibi ekstra yapılan düzenlemelerin, sektörün karaborsacılık yaptığının tespiti olduğuna işaret ediyor. Ağaoğlu, tüketicilerden gelen şikayetlerin ağırlıklı olarak, yolculuk talebinin yoğunlaştığı dönemlerde fiyatların aşırı yükseltilerek, bir nevi fırsatçılık yapıldığı yönünde olduğu bilgisini paylaşıyor.



KAMUOYUNUN YAPACAĞI SINIRLI

Mahmut Şahin

Havayolu şirketlerinin yeni kazanç yolları bulmak için bu tarz uygulamalara yöneldiğini söyleyen Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin ise, tüketicinin bu noktada yapacağı bir şey olmadığına vurgu yapıyor. Şahin, “Belki bir kamuoyu oluşturulabilir ama bu konuda ne yapabiliriz bilmiyorum açıkçası" diyor.